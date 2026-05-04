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Guerra no Irã pode aumentar preço em até 30% das camisinhas; saiba mais

Gigante do setor alerta para reajuste imediato devido ao bloqueio de rotas marítimas

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:28

Guerra no Irã pode aumentar preço de preservativos em até 30% Crédito: Web

O mercado global de itens de saúde e higiene tem passado a sentir mais duramente o avanço dos conflitos envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. A Karex, maior fabricante de preservativos do mundo, alertou que os preços dos produtos podem sofrer um reajuste de 20% a 30% caso as interrupções nas cadeias de suprimentos globais persistam devido à instabilidade geopolítica.

Goh Miah Kiat, CEO da marca, afirmou que a situação logística é "extremamente frágil" e que o aumento nos custos operacionais atingiu um nível insustentável para a indústria. "Não temos outra opção a não ser repassar os custos para os clientes neste momento", declarou o executivo. As informações foram divulgadas por veículos ao redor do mundo.

Sediada na Malásia, a Karex é responsável pelo abastecimento de mais de 130 países, produzindo não apenas preservativos, mas também lubrificantes, luvas e cateteres médicos. O principal gargalo atual está no transporte marítimo: com as rotas afetadas pelos conflitos, cargas essenciais estão retidas em embarcações que não conseguem completar seus itinerários.

“Estamos vendo muito mais preservativos em embarcações que ainda não chegaram ao seu destino, mas que são extremamente necessários”, destacou Goh. O atraso na entrega gera escassez em mercados locais, pressionando ainda mais a inflação do setor de saúde.

Impacto no consumidor

O aumento projetado pela fabricante deve atingir as prateleiras de forma gradual, dependendo da duração dos bloqueios e das tensões no Oriente Médio. Como a Karex detém uma fatia massiva do mercado global, o reajuste deve influenciar tanto marcas próprias quanto produtos fornecidos para programas de saúde pública e organizações humanitárias ao redor do mundo.

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Tags:

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump Guerra Sexo Preços Valores

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