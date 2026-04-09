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Jornalista expõe que Carlinhos Maia deu moto para influenciador em troca de sexo

Carlinhos Maia e jornalista chegaram a discutir durante entrevista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:09

Carlinhos Maia foi questionado durante entrevista
Carlinhos Maia foi questionado durante entrevista Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há um tempo circulam boatos nas redes sociais de que o influenciador Carlinhos Maia divulgaria o perfil de influenciadores, especialmente do reality Rancho do Maia com poucos seguidores no Instagram em troca de sexo. Desta vez, durante uma entrevista para o Canal Foco, no quadro “Carlinhos X 30 haters”, o jornalista Thiago Sodré expôs que outro profissional da comunicação, chamado por ele de Coutinho teria falado em uma rede social que o influenciador teria dado uma moto de presente para um influenciador amazonense que não teve o nome divulgado, em troca de sexo.

“Você viu que o Coutinho ontem falou que você deu uma moto pra ele via São Paulo transar com você lá de Manaus, ele falou no TikTok”, disse Sodré, enquanto outras pessoas que estavam ao redor do local riam.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
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Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

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Além disso, o jornalista questionou o fato de Carlinhos Maia bloquear as pessoas quando elas falam algo que ele não gosta. “E quando você não gosta das pessoas, não bloqueia não, encara as pessoas sem bloquear. Tem um monte de gente aqui bloqueada por você. Por que tem medo?”, disse Sodré.

“Eu acho essa pauta tão irrelevante, a preocupação de vocês com quem eu to transando. Pu@ que pariu, que papo m#rd@ da porr@!”, respondeu Carlinhos Maia.

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Carlinhos Maia

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