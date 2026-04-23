Sheuba e Tiago Souza descobrem sexo do bebê em chá revelação

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:49
Sheuba e Tiago Souza viveram uma tarde especial nesta quinta-feira (23). Em um chá revelação cercado de amigos e familiares, os dois descobriram que estão esperando uma menina.
O momento foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho. Nas imagens, o casal aparece emocionado com a chegada da primeira filha.
Chá da Baby Mel
Desde que anunciaram a gravidez, Sheuba e Tiago vinham dividindo alguns momentos da gestação com os seguidores, que acompanhavam ansiosos a descoberta do sexo do bebê.
A notícia movimentou fãs e amigos, que celebraram a chegada da nova integrante da família.
Agora, os dois iniciam a contagem regressiva para receber a pequena, cercados de expectativa e muito amor.