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Sheuba e Tiago Souza descobrem sexo do bebê em chá revelação

Casal reuniu amigos e familiares nesta quinta-feira (23) e comemorou a notícia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:49

Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Sheuba e Tiago Souza viveram uma tarde especial nesta quinta-feira (23). Em um chá revelação cercado de amigos e familiares, os dois descobriram que estão esperando uma menina.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho. Nas imagens, o casal aparece emocionado com a chegada da primeira filha.

Chá da Baby Mel

Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram
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Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina por Reprodução/Instagram

Desde que anunciaram a gravidez, Sheuba e Tiago vinham dividindo alguns momentos da gestação com os seguidores, que acompanhavam ansiosos a descoberta do sexo do bebê.

A notícia movimentou fãs e amigos, que celebraram a chegada da nova integrante da família.

Agora, os dois iniciam a contagem regressiva para receber a pequena, cercados de expectativa e muito amor.

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Sheuba Tiago Souza

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