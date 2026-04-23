BEBÊ A BORDO

Sheuba e Tiago Souza descobrem sexo do bebê em chá revelação

Casal reuniu amigos e familiares nesta quinta-feira (23) e comemorou a notícia nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:49

Sheuba e Tiago descobriram que esperam uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Sheuba e Tiago Souza viveram uma tarde especial nesta quinta-feira (23). Em um chá revelação cercado de amigos e familiares, os dois descobriram que estão esperando uma menina.

O momento foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho. Nas imagens, o casal aparece emocionado com a chegada da primeira filha.

Chá da Baby Mel 1 de 12

Desde que anunciaram a gravidez, Sheuba e Tiago vinham dividindo alguns momentos da gestação com os seguidores, que acompanhavam ansiosos a descoberta do sexo do bebê.

A notícia movimentou fãs e amigos, que celebraram a chegada da nova integrante da família.