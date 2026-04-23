Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os Sungas anunciam retorno com Linnoy em evento em Salvador

Grupo reuniu imprensa e convidados na Pituba para confirmar volta aos palcos e apresentar EP inédito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:12

Os Sungas
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase Crédito: Divulgação

A banda Os Sungas está oficialmente de volta. Na tarde desta quinta-feira (23), o grupo reuniu imprensa, amigos e convidados no bar Pirambeira, no bairro da Pituba, em Salvador, para anunciar o retorno aos palcos sob o comando de Linnoy.

O reencontro foi marcado por emoção, celebração e clima nostálgico entre fãs e convidados. Durante a coletiva, Linnoy se mostrou visivelmente emocionado ao falar sobre a retomada da trajetória do grupo.

“Esse momento é muito especial pra mim. Voltar com Os Sungas, rever tanta gente querida e sentir esse carinho de perto é algo que não tem preço. A música sempre foi a nossa essência, e esse retorno vem carregado de verdade e de muita vontade de fazer história novamente”, declarou o artista.

Os Sungas anunciam retorno

Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação
1 de 9
Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase por Divulgação

Além de confirmar a volta da banda, Linnoy também apresentou o novo EP Nossa Praia, projeto que marca a nova fase da carreira. O trabalho reúne cinco faixas, sendo duas inéditas, e reforça a proposta de reconectar o grupo ao público com sonoridade renovada.

O retorno de Os Sungas representa um reencontro com a história construída pela banda e abre caminho para novos projetos, shows e lançamentos nos próximos meses. A expectativa entre fãs é de que a agenda de apresentações seja anunciada em breve.

Leia mais

Imagem - Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Ana Paula se emociona ao encontrar Xuxa após vencer o BBB 26 em entrevista ao Fantástico

Imagem - Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Imagem - Como é o sítio luxuoso de Paolla Oliveira avaliado em R$ 2 milhões, com piscina e lareira na serra do Rio

Como é o sítio luxuoso de Paolla Oliveira avaliado em R$ 2 milhões, com piscina e lareira na serra do Rio

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia
Imagem - As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)

As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)
Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos