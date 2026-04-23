DE VOLTA!!

Os Sungas anunciam retorno com Linnoy em evento em Salvador

Grupo reuniu imprensa e convidados na Pituba para confirmar volta aos palcos e apresentar EP inédito

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 22:12

Os Sungas estão de volta com Linnoy e nova fase Crédito: Divulgação

A banda Os Sungas está oficialmente de volta. Na tarde desta quinta-feira (23), o grupo reuniu imprensa, amigos e convidados no bar Pirambeira, no bairro da Pituba, em Salvador, para anunciar o retorno aos palcos sob o comando de Linnoy.

O reencontro foi marcado por emoção, celebração e clima nostálgico entre fãs e convidados. Durante a coletiva, Linnoy se mostrou visivelmente emocionado ao falar sobre a retomada da trajetória do grupo.

“Esse momento é muito especial pra mim. Voltar com Os Sungas, rever tanta gente querida e sentir esse carinho de perto é algo que não tem preço. A música sempre foi a nossa essência, e esse retorno vem carregado de verdade e de muita vontade de fazer história novamente”, declarou o artista.

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Além de confirmar a volta da banda, Linnoy também apresentou o novo EP Nossa Praia, projeto que marca a nova fase da carreira. O trabalho reúne cinco faixas, sendo duas inéditas, e reforça a proposta de reconectar o grupo ao público com sonoridade renovada.