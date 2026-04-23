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Brasileira processa empresa do maior youtuber do mundo por assédio sexual e moral

Ex-funcionária relatou humilhações, xingamentos e episódios de assédio dentro da companhia ligada a MrBeast

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:33

Brasileira acusa empresa de MrBeast e anuncia processo
Brasileira acusa empresa de MrBeast e anuncia processo Crédito: Reprodução

Uma brasileira afirmou estar processando a empresa ligada a MrBeast, considerado o maior youtuber do mundo, após denunciar episódios de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. O caso ganhou repercussão nesta quarta-feira (22), depois que a ex-funcionária tornou públicas as acusações nas redes sociais.

Lorrayne Mavromatis usou seu perfil para relatar situações que, segundo ela, ocorreram durante o período em que trabalhou para a empresa. Entre os episódios narrados, a brasileira disse que era alvo constante de gritos, humilhações e desvalorização profissional durante reuniões.

“Fui até chamada de burra na frente de toda a minha equipe”, afirmou. Segundo Lorrayne, quando um homem apresentava a mesma ideia pouco tempo depois, a reação era oposta, com elogios e aplausos.

Ela também citou situações classificadas como assédio sexual. Em um dos relatos, contou que precisou mudar completamente a forma de se vestir no trabalho após episódios desconfortáveis.

Outro trecho do desabafo chamou atenção nas redes. “Fui obrigada a participar de reuniões individuais na casa do CEO, sozinha, em uma sala iluminada apenas por um abajur”, declarou.

Ao final da publicação, Lorrayne afirmou que já está tomando medidas legais e que possui provas sobre tudo o que relatou. “Por todas as mulheres que enfrentaram medo no ambiente de trabalho”, escreveu.

Até o momento, nem MrBeast nem representantes da empresa se pronunciaram publicamente sobre as acusações.

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