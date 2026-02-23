FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina apreensão de lotes de Mounjaro e botox

Medida suspende ainda a comercialização de implantes hormonais com nestorone e de outros produtos

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:16

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox' Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de lotes falsos do medicamento Mounjaro, e de botox, ambos fabricados por empresas desconhecidas. A decisão ocorreu na última sexta-feira (20).

A Eli Lilly do Brasil, fabricante do Mounjaro, informou ter encontrado, no mercado, unidades do lote D838838 do Mounjaro com diferenças em relação ao produto original. Entre os problemas identificados estão a impressão do nome e de outras informações do rótulo com baixa qualidade (levemente borrada).

A Anvisa determinou a apreensão dos produtos e proibiu seu armazenamento, comercialização, distribuição, importação e consumo.

Carnaval das canetinhas: com Mounjaro e Wegovy mais acessíveis, efeitos colaterais acendem alerta entre foliões 1 de 5

Botox

A ABBVIE Farmacêutica LTDA, responsável pela fabricação de botox, informou desconhecer o lote C7936C3. Segundo a empresa, os produtos do lote possuem informações diferentes das que caracterizam o produto original (datas de fabricação e validade) e provavelmente são unidades adulteradas.

Propaganda irregular

Também foi determinada a suspensão da propaganda de todos os lotes dos produtos de cannabis Canabidiol Prati-Donaduzz; Canabidiol Prati Donaduzzi 20 MG, fabricados pela empresa Prati Donaduzzi & CIA LTDA.

A divulgação está suspensa, pois foi comprovada a publicidade em redes sociais e no site do fabricante, o que está em desacordo com o artigo 12 da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 327/2019 da Anvisa.

Outros itens também foram alvos da ação fiscal. Confira na lista abaixo o produto e a motivação: