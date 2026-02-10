Acesse sua conta
Patinetes elétricos de Salvador vão funcionar durante o Carnaval?

Dois bairros terão operação suspensa durante o período festivo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:00

Patinetes elétricos chegam em Salvador
Patinetes elétricos em Salvador Crédito: Divulgação / Ascom Semob

Com um contingente de cerca de 1,2 mil veículos distribuídos pela cidade, os patinetes elétricos de Salvador terão o funcionamento parcialmente suspenso durante o Carnaval. A folia começa oficialmente na próxima quinta-feira (12) e segue até a terça-feira seguinte (17).

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a suspensão ocorrerá apenas para os patinetes localizados no entorno dos circuitos da festa. Dessa forma, o serviço ficará indisponível nos bairros da Barra e de Ondina, por onde passa o circuito Dodô.

Nos demais pontos da cidade, o funcionamento seguirá normal. Atualmente, Salvador conta com 335 estações virtuais de patinetes, indicadas no aplicativo da empresa credenciada JET Brasil. As mais recentes foram implantadas na Cidade Baixa, no trajeto entre a Basílica do Senhor do Bonfim e o Largo de Roma, com ligação até a Ponta de Humaitá; e na Avenida Vasco da Gama, com operação entre a Estação BRT Rio Vermelho e a região do Ogunjá.

O serviço pode ser acessado por meio do aplicativo da JET, com pagamento via cartão de crédito ou Pix. O custo inicial de desbloqueio é de R$ 1,99, seguido de uma tarifa de R$ 0,59 por minuto de uso. Usuários que optarem pela assinatura não pagam a taxa de desbloqueio, e o valor por minuto pode variar entre R$ 0,25 e R$ 0,99, a depender do horário e do dia da semana. Todas as viagens incluem seguro contra acidentes.

Patinetes em Salvador

Os patinetes contam com controle de área de circulação e limite de velocidade de até 20 km/h, configurados por GPS, em conformidade com as leis de trânsito. Antes de cada viagem, os usuários recebem orientações por meio de vídeos explicativos sobre o uso correto dos equipamentos, incluindo informações sobre estacionamento e operação segura.

