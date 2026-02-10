POLÍCIA

Como cadastrar celular em sistema que emite alerta imediato de roubo e furto no Carnaval de Salvador

Sistema permite informar o crime antes do boletim de ocorrência

Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:22

Suspeita já foi presa com 12 celulares furtados no pré-Carnaval de Salvador Crédito: Polícia Civil

O Portal Alerta Cidadão, da Polícia Civil da Bahia, vai permitir que vítimas de furto ou roubo de celular comuniquem o crime de forma imediata pela internet durante o Carnaval de Salvador em 2026. O serviço funciona com o cadastro do aparelho e gera um alerta on-line para as forças de segurança, que pode ser feito de qualquer dispositivo.

Após o registro do alerta, no entanto, o cidadão tem até 48 horas para formalizar o Boletim de Ocorrência (BO). Caso o BO não seja feito dentro do prazo, o alerta é cancelado automaticamente. Com o alerta ativo, o celular pode ser identificado em abordagens policiais por meio do IMEI, número único de cada aparelho, que é consultado nos bancos de dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP).

Veja o passo a passo para cadastrar celular na ferramenta 1 de 5

A ferramenta também aceita o cadastro de tablets e smartwatches. Segundo a Polícia Civil, quando um aparelho com alerta ativo é localizado, o responsável pelo cadastro recebe um aviso por e-mail com a informação da delegacia onde o bem poderá ser retirado. Para utilizar o serviço, é necessário ter em mãos o IMEI do dispositivo.

O código pode ser consultado ao digitar *#06# no celular e também consta na caixa do produto ou no compartimento do chip. A orientação é guardar o número em local seguro para facilitar o acesso em caso de furto ou roubo e emitir o alerta através do sistema.