Piscina, sauna, clima de campo e vista para a Pedra da Gávea: por dentro da mansão de 600 m² de José Loreto

Ator mora desde 2019 no Itanhangá, em imóvel que reúne espaços de lazer e integração com a natureza; veja fotos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15:00

José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram

José Loreto não quis saber de morar em um condomínio de luxo ou apartamento à beira-mar. Longe da orla e cercado por natureza, o ator escolheu um imóvel com clima de casa de campo e vista privilegiada para a Pedra da Gávea, na Floresta da Tijuca. Ele vive desde 2019 em uma casa de 600 m² no Itanhangá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações publicadas pela revista Caras, a propriedade passou por uma série de adaptações ao longo dos anos para se adequar ao estilo de vida do artista, especialmente na área externa. Entre os espaços, estão piscina, sauna, orquidário e ambientes reservados para ensaios e prática de ioga, atividades que fazem parte da rotina de Loreto.

A construção segue um modelo mais tradicional, com telhado em V, telhas de cerâmica, portas verdes e estrutura com madeira aparente. Do lado de fora, o clima é de refúgio: árvores e plantas de diferentes espécies cercam a casa, que ainda conta com garagem ampla, alpendre, balanço e redes espalhadas pelo jardim.

Em entrevista antiga ao GNT, o ator comentou sobre o processo de reforma do imóvel e explicou que preferiu dividir a obra em etapas. "Uma obra pode custar muito ou você pode pesquisar bastante e pagar um décimo do valor. Eu calculei bem o que ia gastar. Foi bom dividir em etapas para sentir menos essa dor. Aí botei essas pedras pra fazer minha entrada social, que eu queria tanto. Minha filha já entra e fala 'a pedra que o papai ama", afirmou.