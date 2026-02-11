SÃO PAULO

Motociclista morre em acidente envolvendo carro Tesla Cybertruck

Colisão aconteceu na saída de túnel

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:15

Veículo atingiu moto Crédito: Reprodução

Um motociclista de 32 anos morreu após ser atingido por um Tesla Cybertruck na madrugada desta quarta-feira (11), na saída do Túnel Max Feffer, região do Itaim Bibi, em São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atravessa a Avenida Nove de Julho em direção à Marginal Pinheiros, com sinal verde para acessar o túnel, quando atinge a motocicleta que seguia em frente. Com a batida, a moto foi arrastada por cerca de dez metros.

O motociclista, identificado como William Oliveira Santos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

O túnel chegou a ser interditado no sentido bairro para atendimento da ocorrência, sendo liberado às 6h05, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista do veículo, o dentista Igor Costa Alves, de 36 anos, permaneceu no local, auxiliou no socorro e apresentou à polícia as imagens registradas pela câmera instalada em seu carro. O teste do bafômetro apontou resultado negativo e, segundo a investigação inicial, não havia sinais de embriaguez nem indícios de excesso de velocidade.

O veículo envolvido é um Tesla Cybertruck, modelo elétrico conhecido pelo design futurista e que, no Brasil, pode custar entre R$ 1,7 milhão e R$ 2 milhões. Igor e uma mulher que estava no carro foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, a filmagem apresentada pelo dentista indica que a motocicleta teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. O documento policial registra:

“O condutor do veículo, Igor Costa Alves, apresentou a filmagem do momento do ocorrido, capturada por meio da câmera dianteira instalada em seu veículo. Não há, até o presente momento, qualquer elemento indicativo de que o conduzido estivesse sob influência de álcool ou substância psicoativa, tampouco notícia de excesso de velocidade ou outra conduta objetivamente imprudente, negligente ou imperita”, diz o documento de registro.

Igor, que faz harmonizações faciais em famosos, publicou um vídeo horas antes do acidente entrando em seu Cybertruck após uma partida de futebol. Durante uma brincadeira entre jogadores, ao ser provocado para disputar um racha com outro motorista, respondeu: "já perdeu".