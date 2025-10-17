MÚSICA

Festival Sangue Novo em conexão com o público baiano

Evento chega à sétima edição neste fim de semana no Trapiche Barnabé

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 06:00

Duda Beat, Nação Zumbi, Duquesa e Catto são algumas das atrações Crédito: divulgação

A velha e a nova geração da música brasileira se encontram no Trapiche Barnabé durante o Festival Sangue Novo, realizado neste final de semana. Cerca de seis mil pessoas devem passar pelo espaço localizado no Comércio nos dois dias do festival, que está em sua sétima edição e conta com 12 apresentações divididas em dois palcos.

A programação começa neste sábado (18), às 16h30, com show do cantor Ivyson no Palco TIM. Também se apresentam a cantora gaúcha Catto, a banda paulista 5 a Seco, a baiana Larissa Luz e os pernambucanos da Nação Zumbi, que encerram a primeira noite. Já o Palco Maré conta com apresentações de Bruxa Braba e Patrick Tor4.

Larissa leva para a capital baiana um show da turnê Rock In Gil, que homenageia a persona roqueira de Gilberto Gil. O setlist conta com canções como Punk da Periferia, Pessoa Nefasta e Toda Menina Baiana, que recebem releitura especial da cantora.

“O Sangue Novo é um festival que, de fato, evoca novidades. Estou muito animada porque esse recorte da obra de Gil tem tudo a ver comigo. Esse é o Gil revolucionário, que usou da arte para mexer com as estruturas. É a primeira vez que apresento esse show em Salvador e sinto que será algo ritualístico”, explica Larissa.

O domingo (19) terá apresentações de Linn da Quebrada, Duquesa, Mequetreff e Errari. Quem fecha o dia é a pernambucana Duda Beat, que lançou o EP esse delírio vol.1, em agosto. Duda também integra o time de jurados da nova edição do The Voice Brasil, que estreou no início deste mês no SBT/Disney+.

“Sempre é uma delícia voltar para Salvador, onde sou sempre muito bem acolhida e que, toda vez que venho, tenho vontade de ficar mais um pouco. Essa experiência no The Voice está sendo incrível. Vivemos num país enorme, cheio de talentos escondidos e está sendo muito legal passar um pouco da minha experiência”, diz.

Cena consolidada

Quem sobe ao palco antes de Duda é o rapper cearense Don L, que apresenta seu novo álbum CARO Vapor II - Qual a Forma de Pagamento? pela primeira vez na capital. Lançado em junho, o disco apresenta uma versão mais madura do artista, que promete uma experiência única para quem for ao Trapiche.

“Salvador merece um espetáculo à altura da história que a gente tem junto. Essa cidade tem um peso especial pra mim — foi uma das primeiras fora da minha área que me acolheu de verdade, que ouviu minhas letras e se viu nelas. Volto com um novo trabalho e também com uma energia diferente, mais madura, mas ainda com o mesmo fogo de antes”, revela.

“Compomos essa grade priorizando, não só a cena baiana, mas também para inserir Salvador nesse circuito de circulação de projetos especiais e de lançamento de trabalhos autorais relevantes. Além dos artistas baianos, estamos lançando trabalhos inéditos como 5 a Seco, que está encerrando a turnê de dez anos da banda e que incluiu Salvador só para se apresentar no nosso festival”, afirma a curadora Fernanda Bezerra.

Além dos shows, o festival conta com o Sangue Novo LABS, que realiza oficinas, rodas de conversa e visitas com os profissionais do evento. As atividades serão realizadas nesta sexta-feira (17). O Sangue Novo está pelo terceiro ano no Trapiche Barnabé, após edições realizadas no Museu do Ritmo e no Porto de Salvador.

“Nomes que estão consolidados hoje, como Raquel Reis, Sued Nunes, por exemplo, já passaram pelo nosso palco antes de se projetarem para o país. Os festivais independentes têm um papel muito importante, principalmente para artistas que estão se consolidando, pelo poder de visibilidade e de fortalecimento da conexão com a audiência. Espero que sigamos contribuindo para que a cena seja sempre mais diversa”, completa Fernanda.