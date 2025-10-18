Salvador tá chamando pra rua. Venha, vá!

EU TU, IA

Tem música clássica e popular, encontro de mulheres que escrevem, Ijexá, samba, orquestra, livros e outras artes. E a cereja do bolo? O Porto da Barra voltou a ser de todo mundo, sem “kits” empurrados goela abaixo de quem tá querendo outra onda. Eu tu, ia muito e pra tudo.

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:00

Porto da Barra) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Partiu Porto da Barra sem “kits”?

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na quarta-feira (15), o Projeto de Lei 21/25, proibindo a instalação de kits com sombreiro, cadeiras e mesas na faixa de areia do Porto da Barra sem solicitação dos banhistas. A medida vale entre o Monumento ao Marco de Fundação da Cidade e o Farol da Barra. Quem descumprir a norma está sujeito a advertência, multa, apreensão dos equipamentos e até suspensão da permissão ou concessão. Agora que já estamos sabendo – e temos a lei do nosso lado – tá na hora de voltar a aproveitar o “novo” Portinho.

Pra falar do samba

De 22 a 25 de outubro, sempre às 14h, o Forte do Barbalho recebe o Iº Seminário participativo “E aí, você sabe o que é o Samba?”, em comemoração aos 20 anos do grupo Sambrasil. Artistas, pesquisadores e lideranças da comunidade debatem o samba da Liberdade, suas diferenças com o samba junino, a memória dos grupos e os desafios dos circuitos periféricos. A programação também trata de territorialidade, identidade cultural e políticas públicas, propondo estratégias para valorizar a tradição tão brasileira.

Veko Araújo Crédito: Divulgação

O som da ABOCA

O coletivo ABOCA lança Mayday In Bahia, um álbum visual que reúne Portella Açúcar, Veko Araújo (o homem do sombreiro que o povo não entendeu no trio de Daniela) e A Outra Banda da ABOCA em três clipes gravados no Pelourinho e no Santo Antônio Além do Carmo. Tradição, força e contemporaneidade se misturam em vídeos que transformam ruas históricas em manifesto artístico. Uma celebração da música, da cor e da identidade baiana, disponível no YouTube do Centro de Artes ABOCA. Um lugar, aliás, que, se você não conhece, precisa conhecer.

Mulheres escrevem a Bahia

Pra anotar na agenda do Google: de 7 a 9 de novembro, Salvador recebe a 1ª Feira Literária de Autoras Baianas - Marcas Contemporâneas, no Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória. Nosso bom e velho ICBA acolhe o evento gratuito coloca a literatura produzida por mulheres no centro da cidade, com feira de livros, mesas de conversa, contações de histórias, oficinas, slam poetry, Café Literário e lançamentos de obras. Autoras como Calila das Mercês, Yacunã Tuxá e Kátia Borges compartilham suas experiências e aproximam estudantes do Ensino Fundamental e Médio da produção literária local. Idealizada por Clarissa Macedo, a feira celebra a palavra e cria pontes entre gerações e linguagens.

Ricardo Castro rege a NEOJIBA Crédito: Beatriz Meneses/ Neojiba

NEOJIBA traz Debussy ao Parque do Queimado

Neste sábado (18), às 19h, tem concerto da Orquestra NEOJIBA, regida por Ricardo Castro, no Parque do Queimado. Dessa vez, com a participação da violoncelista francesa Ophélie Gaillard. No repertório, Mozart, Saint-Saëns. Além disso, será a primeira vez que uma orquestra baiana apresenta “La Mer”, de Debussy. Uma experiência sonora única e totalmente gratuita. Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Sympla.

A Casa do Ijexá

No próximo dia 26, das 14h às 20h, a Casa de Castro Alves se transforma em um grande terreiro criativo com a quarta edição do Movimento Irun. Moda, arte e artesanato se encontram no showroom Design Caboclo; André Oliveira assume a discotecagem mergulhando nos ritmos afro-brasileiros; Tiago Nunes, da Orkestra Rumpilezz, conduz a roda de conversa sobre as bases simbólicas, históricas e atuais do Ijexá; e Tito Bahiense encerra a festa homenageando Oxum e Oxalá, numa celebração que é ritual, música e fé. Tudo gratuito, com credenciamento no local ou inscrição pelo Instagram da Casa.

ÊTA MUNDO MELHOR Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva o problema do dancing. Carmem descobre que Candinho está namorando Dita, e Zulma se revolta. Lauro acalma Celso, que sofre com a ausência de notícias de Estela. Asdrúbal diz a Sabiá que acha improvável que Celso seja o pai de Samir. As fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora. Candinho admira a namorada. Margarida se diverte com a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo. Paixão admite que não se convenceu da mudança de Ernesto. Estela beija Túlio novamente. Túlio conhece Celso. 18h40

DONA DE MIM Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Tem início o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família. 19h45