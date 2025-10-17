INTOLERÂNCIA?

Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’

Político diz que não existe linguagem neutra

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:59

Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’ Crédito: Reprodução

O vereador Juares Hoy (PP), da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, postou um vídeo nas redes sociais em que aparece ironizando a linguagem neutra. Em um discurso que chamou de “brincadeira”, o parlamentar aparece usando uma camiseta provocativa. “Todes são minhas boles”, diz a frase estampada na peça, ao lado de uma imagem do humorista Mussum, personagem de Os Trapalhões, que morreu em 1994, e tinha como estilo característico falar usando terminações ‘is’ e ‘évis’ nas palavras. As informações são do Portal Terra.

Apesar do ataque à linguagem neutra, Hoy afirmou que a camiseta foi um presente e que continuará sendo utilizada por ele. “Essa camiseta a comunidade de bem, a comunidade que defende a democracia e a liberdade de expressão me deu esse presente maravilhoso. Todes são minhas boles. Não existe linguagem neutra. É uma chacota, uma brincadeira de bom gosto. Vou usar sempre essa camiseta”, disse no vídeo.