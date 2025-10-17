Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’

Político diz que não existe linguagem neutra

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:59

Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’
Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’ Crédito: Reprodução

O vereador Juares Hoy (PP), da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, postou um vídeo nas redes sociais em que aparece ironizando a linguagem neutra. Em um discurso que chamou de “brincadeira”, o parlamentar aparece usando uma camiseta provocativa. “Todes são minhas boles”, diz a frase estampada na peça, ao lado de uma imagem do humorista Mussum, personagem de Os Trapalhões, que morreu em 1994, e tinha como estilo característico falar usando terminações ‘is’ e ‘évis’ nas palavras. As informações são do Portal Terra.

Apesar do ataque à linguagem neutra, Hoy afirmou que a camiseta foi um presente e que continuará sendo utilizada por ele. “Essa camiseta a comunidade de bem, a comunidade que defende a democracia e a liberdade de expressão me deu esse presente maravilhoso. Todes são minhas boles. Não existe linguagem neutra. É uma chacota, uma brincadeira de bom gosto. Vou usar sempre essa camiseta”, disse no vídeo. 

A postura do vereador dividiu opiniões nos comentários. Enquanto alguns apoiaram dizendo que o parlamentar teve “coragem de dizer o que os outros não têm”, houve quem questionasse o trabalho de Hoy. “Canoas cheia de problemas para resolver e tu preocupado com o gênero dos outros, no mínimo deve perder teu posto”, escreveu um usuário do Instagram.

Mais recentes

Imagem - Três vereadores e dois suplentes têm mandatos cassados por trocarem óculos por votos

Três vereadores e dois suplentes têm mandatos cassados por trocarem óculos por votos
Imagem - Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil
Imagem - TST aprova indenização para porteiros substituídos por portarias virtuais; veja quantidade de salários

TST aprova indenização para porteiros substituídos por portarias virtuais; veja quantidade de salários

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)