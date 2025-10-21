SUSTO

Caminhão desgovernado bate em viatura da PM e carros de passeio na Bahia; veja

Acidente aconteceu em Nazaré (BA)

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:22

Caminhão desgovernado bate em viatura da PM e em outros veículos Crédito: Reprodução

Um caminhão-tanque desgovernado atingiu carros, sendo um deles uma viatura da Polícia Militar, em um acidente na rua Ferreira Bastos, na cidade de Nazaré, no Recôncavo baiano. Duas pessoas ficaram feridas e receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do 14º Batalhão realizavam intensificação de policiamento no município de Nazaré quando foram surpreendidos por um caminhão desgovernado que colidiu com aproximadamente 10 veículos, inclusive a viatura, antes de parar.

Conforme relatos preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo após uma possível pane no sistema de freios, enquanto descia um trecho que liga o tráfego da BA ao perímetro urbano do município. O veículo avançou pela via e atingiu automóveis e uma motocicleta, que foi arremessada contra outros carros.