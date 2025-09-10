NOVELA DAS 6

Ernesto foge do hospital e deixa Estela desesperada em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (10)

Capítulo promete tensão, armações e novos conflitos na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Êta Mundo Melhor! segue cheia de emoções e reviravoltas. No capítulo desta quarta-feira, 10 de setembro, Samir finalmente conhece seu novo quarto na casa de Aderbal e Marilda, mas a sensação de acolhimento logo dá lugar à manipulação: o casal comemora por ter conseguido enganar o menino. Enquanto isso, Jasmin e as outras crianças sentem saudade do amigo, e Candinho não esconde sua preocupação.

Celso revela a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho, aumentando ainda mais a tensão. Dita procura Candinho para pedir conselhos sobre a possibilidade de sair em turnê, enquanto Lauro tenta colocar limites em Sônia, deixando claro que são apenas amigos.

No campo, Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas, e Zé dos Porcos protagoniza uma cena divertida ao dançar com Francine.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

O grande momento do capítulo, no entanto, acontece no hospital: Ernesto consegue escapar, deixando Estela em desespero. A fuga gera o reencontro entre Candinho e Ernesto.