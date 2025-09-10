Ernesto foge do hospital e deixa Estela desesperada em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:00
A novela Êta Mundo Melhor! segue cheia de emoções e reviravoltas. No capítulo desta quarta-feira, 10 de setembro, Samir finalmente conhece seu novo quarto na casa de Aderbal e Marilda, mas a sensação de acolhimento logo dá lugar à manipulação: o casal comemora por ter conseguido enganar o menino. Enquanto isso, Jasmin e as outras crianças sentem saudade do amigo, e Candinho não esconde sua preocupação.
Celso revela a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho, aumentando ainda mais a tensão. Dita procura Candinho para pedir conselhos sobre a possibilidade de sair em turnê, enquanto Lauro tenta colocar limites em Sônia, deixando claro que são apenas amigos.
No campo, Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas, e Zé dos Porcos protagoniza uma cena divertida ao dançar com Francine.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O grande momento do capítulo, no entanto, acontece no hospital: Ernesto consegue escapar, deixando Estela em desespero. A fuga gera o reencontro entre Candinho e Ernesto.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.