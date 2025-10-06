Acesse sua conta
Apelidado de 'bebê', filho de Richarlison faz sucesso nas redes sociais com o tio

Pequeno vai completar quatro meses

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:46

Richarlison com esposa e filho e cunhado
Richarlison com esposa e filho e cunhado Crédito: Reprodução

Desde que Richarlison Jr. nasceu, em maio, os pais, Richarlison e a influenciadora Amanda, têm encantado os seguidores com vídeos do bebê de quatro meses. Mas quem realmente vem conquistando a atenção nas redes é o tio Eduardo, que já acumula mais de 10 milhões de curtidas nas postagens mais populares com o sobrinho.

Eduardo adotou o hábito de chamar o bebê carinhosamente de "bebê" nas publicações, um apelido que Amanda percebeu e passou a usar também. A brincadeira rapidamente virou tendência entre os seguidores da família, sendo repetida até nas redes do próprio jogador. No Dia dos Pais, por exemplo, comentários nas fotos de Richarlison com Amanda fizeram questão de se referir a ele como "pai do bebê", e a mesma reação se repetiu na comemoração dos dois meses do pequeno.

Richarlison, o cunhado e o bebê

Família no mesversário do bebê por Reprodução
Eduardo e o sobrinho por Reprodução
Richarlison Jr por Reprodução
Bebê Richarlison Jr por Reprodução
Amanda e o filho por Reprodução
Richarlison, Amanda e o filho por Reprodução
Richarlison e o filho por Reprodução
Richarlison, Amanda e o filho por Reprodução
Richarlison Junior por Reprodução
Richarlison no parto do filho por Reprodução
Richarlison, Amanda e o filho por Reprodução
1 de 11
Família no mesversário do bebê por Reprodução

Antes do nascimento, Amanda chegou a se posicionar sobre críticas ao nome escolhido para o filho. Ela explicou que na família existe a tradição de homenagear o pai, enquanto Eduardo comentou sobre o assunto após a repercussão das brincadeiras: "Eu amo o nome do meu sobrinho, Richarlison, e amo o nome do adulto também. Meu nome é Eduardo, do meu pai é Eduardo, e assim por diante. Eu apoiei 100% a decisão da minha irmã em nomear o filho dela, e mesmo se eu não apoiasse, o filho é da minha irmã".

@delizfw dudu e o bebê ?? #richarlison #bebe#criancasengracadas #meme#humortiktok #core ♬ som original - ?????????

Os vídeos do tio Eduardo também registram momentos de cuidado, como quando ele canta para acalmar o bebê, rendendo comentários divertidos dos seguidores sobre sua voz e seu alter ego nas redes, Dudinha.  

O rosto do pequeno também não passa despercebido. Na primeira foto divulgada, Richarlison Jr. aparece franzindo a testa, gerando comentários engraçados como: "A mãe carrega os 9 meses, sofre e o bebê vem a xerox do pai". Alguns seguidores ainda usam a mesma expressão de forma mais negativa: "Ele é a cara do pai, tadinho".

@amandinha.ad

riquinho ou O bebê?

♬ som original - amandinha

Amanda atualmente mora em Londres com o jogador e o filho, já que o atacante joga pelo Tottenham, que está em terceiro na tabela da Premier League. 

