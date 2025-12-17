Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

Jonas, campeão do Nordestão em 2021, vai defender o Operário-MS

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:52

Jonas
Jonas Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Operário-MS contratou do volante Jonas Gomes de Sousa, campeão da Copa do Nordeste de 2021 pelo Bahia. O jogador de 34 anos chega para reforçar o elenco na próxima temporada e passa a integrar o grupo que está sendo montado sob a nova gestão do clube que se tornou SAF recentemente.

Jonas estava no Retrô, de Pernambuco, com quem disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. Antes disso, fez parte do elenco campeão da Série D em 2024, também pelo clube pernambucano, acumulando experiência recente em competições nacionais. A chegada do volante faz parte do planejamento do Operário para 2026, temporada em que a equipe disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste ea Série D.

Volante Jonas

Jonas por Divulgação
Jonas por Felipe Oliveira/EC Bahia
Jonas por Gilvan de Souza/Flamengo
Jonas por Reprodução
Jonas por Divulgação
1 de 5
Jonas por Divulgação

Com passagens por clubes de peso no futebol brasileiro, Jonas atuou duas vezes pelo Flamengo: em 2015 e em 2018, ano em que o time carioca terminou como vice-campeão brasileiro. Já pelo Bahia, teve uma única temporada, em 2021, suficiente para levantar a taça da Copa do Nordeste. Na ocasião, disputou 21 partidas e marcou um gol.

No Brasil, também já passou por clubes como Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Coritiba. Além da trajetória no futebol nacional, o volante também acumulou experiência internacional, com passagens pelo Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, e pelo Dinamo Zagreb, da Croácia.

LEIA MAIS

Ex-Bahia assina com o Confiança após dois acessos seguidos na Série C

Ex-Bahia confunde cidades baianas e chama Camaçari de 'rascunho da humanidade'

Ex-Bahia se estabelece como destaque no futebol israelense

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção

Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção
Imagem - 'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras
Imagem - Flamengo perde quatro cobranças e é derrotado pelo PSG na final da Copa Intercontinental

Flamengo perde quatro cobranças e é derrotado pelo PSG na final da Copa Intercontinental

MAIS LIDAS

Imagem - SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador
01

SAC Móvel faz operação especial para emissão de nova Carteira de Identidade de graça em Salvador

Imagem - 'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell
02

'Não tem filho de Deus que faça eu assinar', diz prefeito de Feira de Santana sobre cachê milionário de Bell

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
04

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos