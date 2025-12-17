LEMBRA DELE?

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

Jonas, campeão do Nordestão em 2021, vai defender o Operário-MS

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:52

Jonas Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Operário-MS contratou do volante Jonas Gomes de Sousa, campeão da Copa do Nordeste de 2021 pelo Bahia. O jogador de 34 anos chega para reforçar o elenco na próxima temporada e passa a integrar o grupo que está sendo montado sob a nova gestão do clube que se tornou SAF recentemente.

Jonas estava no Retrô, de Pernambuco, com quem disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. Antes disso, fez parte do elenco campeão da Série D em 2024, também pelo clube pernambucano, acumulando experiência recente em competições nacionais. A chegada do volante faz parte do planejamento do Operário para 2026, temporada em que a equipe disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa Centro-Oeste ea Série D.

Com passagens por clubes de peso no futebol brasileiro, Jonas atuou duas vezes pelo Flamengo: em 2015 e em 2018, ano em que o time carioca terminou como vice-campeão brasileiro. Já pelo Bahia, teve uma única temporada, em 2021, suficiente para levantar a taça da Copa do Nordeste. Na ocasião, disputou 21 partidas e marcou um gol.