FOI QUASE

Flamengo perde quatro cobranças e é derrotado pelo PSG na final da Copa Intercontinental

Após empate em 1x1 no tempo normal, o Paris venceu nos pênaltis com grande atuação do goleiro Safanov

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:10

Safanov foi o grande nome da partida Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Paris Saint-Germain conquistou a Copa Intercontinental nesta quarta-feira, no Catar, ao vencer o Flamengo nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A decisão foi marcada pelo protagonismo inesperado do goleiro Matvei Safonov, reserva ao longo da temporada, que defendeu quatro cobranças e foi decisivo para o título francês.

Nas penalidades, apenas De la Cruz conseguiu converter pelo Flamengo. As demais tentativas rubro-negras pararam nas mãos de Safonov, que disputava apenas sua quarta partida no ano. Pelo lado do PSG, Vitinha e Nuno Mendes marcaram. Durante o jogo, os gols foram anotados por Kvaratskhelia, na primeira etapa, e Jorginho, no segundo tempo.

Veja momentos da partida entre Flamengo e PSG 1 de 12

O JOGO

O confronto começou com amplo domínio da equipe francesa. Organizado e intenso, o PSG controlou o ritmo da partida na etapa inicial e manteve o Flamengo distante de sua área. A vantagem saiu após uma falha do goleiro Rossi, que desviou um passe de Doué e acabou facilitando a finalização de Kvaratskhelia.

Antes disso, o goleiro argentino já havia cometido outro erro grave ao tentar evitar um escanteio, entregando a bola nos pés de Fabián Ruiz, que marcou. O lance, porém, foi anulado após revisão do VAR, que identificou a saída da bola. No gol validado, nem o árbitro nem a tecnologia evitaram o prejuízo ao Flamengo.

Com dificuldades para construir jogadas ofensivas, o time brasileiro levou perigo em poucas oportunidades no primeiro tempo, principalmente em finalizações de Pulgar — uma de cabeça e outra de fora da área, ambas defendidas sem dificuldade por Safonov.

Veja os clubes brasileiros que já foram campeões do Mundial de Clubes 1 de 6

O cenário começou a mudar no início da segunda etapa. Um erro de Marquinhos, que tocou a perna de Arrascaeta dentro da área, resultou em pênalti após revisão no VAR. Jorginho cobrou com categoria, deslocando o goleiro russo e deixando tudo igual. O empate deu confiança ao Flamengo, que passou a explorar os contra-ataques. Plata, Pedro e Bruno Henrique tiveram boas chances de virar o jogo nos minutos finais do tempo regulamentar, mas não aproveitaram.

Diante da queda de rendimento da equipe, o técnico Luis Enrique recorreu a Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e pela France Football. Recuperado de uma forte gripe, o atacante entrou aos 33 minutos, mas teve atuação discreta. O PSG também pouco produziu até o fim do tempo normal. Marquinhos, em noite difícil, ainda desperdiçou uma grande chance no último lance, ao afastar a bola em vez de empurrá-la para o gol.

Na prorrogação, os franceses pressionaram, especialmente nos minutos finais, cercando o Flamengo no campo defensivo. Apesar de chegar com facilidade ao ataque, a equipe exagerou na troca de passes e falhou nas conclusões. A falta de objetividade manteve o placar inalterado e levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Safonov confirmou a grande atuação e garantiu o título inédito da Copa Intercontinental para o PSG, que fecha a temporada com mais um troféu. Em 2025, o clube francês também levantou a Champions League, o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Supercopa da Europa.

FICHA TÉCNICA

PSG 1 (2) X 1 (1) FLAMENGO

PSG - Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Fabián Ruíz (Ndjantou) e Lee Kang-In (Mayulu [Barcola]); Kvaratskhelia (Mbaye), Doué (Dembélé). Técnico: Luis Enrique.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Everton); Carrascal (Pedro), Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Plata (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

Golas: Kvaratskhelia, aos 37 do 1ºT. Jorginho, aos 16 do 2ºT.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA).

Cartões Amarelos: Fabián Ruiz, Vitinha, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Plata, Saúl, Juninho.

Público: - 32.150