Bahia encaminha a contratação do atacante Cristian Oliveira, do Grêmio

Pedro Carreiro
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:26
O Bahia avançou nas negociações para contratar o atacante uruguaio Cristian Oliveira, do Grêmio, e encaminhou um acordo por empréstimo até o fim da temporada de 2026. A informação foi divulgada pelo ge. A movimentação do clube baiano ocorre após encaminhar as saídas de Tiago e Rafael Ratão e deve ser o primeiro reforço da equipe visando a próxima temporada. O jogador, de 23 anos, aceitou a proposta após o Nacional, do Uruguai, desistir da sua contratação.
Cristian Olivera
O negócio ganhou força depois que o clube uruguaio teve sua oferta recusada pelo Grêmio. O Nacional havia proposto 150 mil euros pelo empréstimo de um ano, com opção de compra, valores considerados baixos pela diretoria gremista. Cruzeiro e São Paulo também chegaram a demonstrar interesse no atacante.
O Bahia já monitorava a situação de Cristian Oliveira, mas só formalizou uma proposta nas últimas horas. Agora, restam ajustes finais para que a negociação seja oficializada.
Contratado pelo Grêmio como um dos principais investimentos da última janela, o atacante custou US$ 4,5 milhões, valor semelhante ao desembolsado pelo clube gaúcho na contratação do zagueiro Wagner Leonardo, no início de 2025. Antes de chegar a Porto Alegre, Cristian defendia o Los Angeles FC.
A passagem pelo Grêmio, no entanto, foi marcada por insatisfação. Durante a temporada, o jogador chegou a reclamar publicamente da condição de reserva e manifestou o desejo de atuar pelo Nacional. Ao fim do ano, inclusive, retornou ao Uruguai aguardando um acerto que não se concretizou.
Pelo clube gaúcho, Cristian Oliveira disputou 37 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Revelado pelo Rentistas, ele também tem passagens por Almería, da Espanha, Peñarol, Boston River e Los Angeles FC. Ele também acumula 13 jogos com a seleção uruguaia.