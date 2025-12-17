1º REFORÇO

Bahia encaminha a contratação do atacante Cristian Oliveira, do Grêmio

Atleta chegaria por emprestimo até o final de 2026

O Bahia avançou nas negociações para contratar o atacante uruguaio Cristian Oliveira, do Grêmio, e encaminhou um acordo por empréstimo até o fim da temporada de 2026. A informação foi divulgada pelo ge. A movimentação do clube baiano ocorre após encaminhar as saídas de Tiago e Rafael Ratão e deve ser o primeiro reforço da equipe visando a próxima temporada. O jogador, de 23 anos, aceitou a proposta após o Nacional, do Uruguai, desistir da sua contratação.

O negócio ganhou força depois que o clube uruguaio teve sua oferta recusada pelo Grêmio. O Nacional havia proposto 150 mil euros pelo empréstimo de um ano, com opção de compra, valores considerados baixos pela diretoria gremista. Cruzeiro e São Paulo também chegaram a demonstrar interesse no atacante.

O Bahia já monitorava a situação de Cristian Oliveira, mas só formalizou uma proposta nas últimas horas. Agora, restam ajustes finais para que a negociação seja oficializada.

Contratado pelo Grêmio como um dos principais investimentos da última janela, o atacante custou US$ 4,5 milhões, valor semelhante ao desembolsado pelo clube gaúcho na contratação do zagueiro Wagner Leonardo, no início de 2025. Antes de chegar a Porto Alegre, Cristian defendia o Los Angeles FC.

A passagem pelo Grêmio, no entanto, foi marcada por insatisfação. Durante a temporada, o jogador chegou a reclamar publicamente da condição de reserva e manifestou o desejo de atuar pelo Nacional. Ao fim do ano, inclusive, retornou ao Uruguai aguardando um acerto que não se concretizou.