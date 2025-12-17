Acesse sua conta
'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

A dirigente disparou contra o time baiano durante reunião com conselheiros do clube

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:50

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: Divulgação

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez críticas duras ao desempenho do elenco na temporada de 2025 durante reunião do Conselho Deliberativo realizada na última terça-feira (16), na sede social do clube, em São Paulo. Em discurso de mais de dez minutos, cujo áudio passou a circular nas redes sociais, a dirigente afirmou que o clube investiu o que foi possível, mas não teve retorno esportivo à altura e terminou o ano com um "gosto amargo" por não ter conquistado nenhum título e sido vice em três competições. 

Um dos episódios citados pela presidente foi o empate sem gols com o Vitória, no Allianz Parque, pelo 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado dificultou a vida do Palmeiras na luta título, enquanto ajudou o Leão na luta contra a degola. Vale lembrar que no primeiro turno, no Barradão, o Palmeiras também não conseguiu derrotar o rubro-negro baiano, e as duas equipes empataram em 2x2. Ao relembrar a partida, Leila minimizou o adversário e afirmou que o resultado não pode ser justificado pela qualidade do elenco.

“Como que pode, dentro da minha casa, eu não vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória”

Leila Pereira

Presidente do Palmeiras

A dirigente também voltou suas críticas à decisão da Copa Libertadores, disputada contra o Flamengo, em Lima, no Peru. Segundo ela, o Palmeiras não pode atribuir a derrota a erros de arbitragem após não ter conseguido finalizar ao gol durante a partida. “Como eu posso querer ganhar a Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço”, declarou.

Leila ainda citou tropeços nas rodadas finais do Brasileirão, como a derrota para o Mirassol e os empates contra Vitória e Fluminense, como exemplos de falhas que custaram o título nacional. “Como que eu sofro aqueles dois gols do Mirassol? Não foi incapacidade nossa? É claro que foi. Só encarando a verdade é que dá para cobrar os atletas”, disse.

Apesar do tom crítico, a presidente afirmou que pretende corrigir os erros a partir da próxima temporada e confirmou que mudanças no elenco estão previstas para 2026. “A partir do ano que vem, vamos lutar para corrigir os erros. Ajustes vão ser feitos”, afirmou.

Clubes mais valiosos do Brasil em 2025

Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução
Palmeiras - R$ 4.395 bilhões por Reprodução
Corinthians - R$ 3.971 bilhões por Reprodução
Atlético-MG - R$ 3.373 bilhões por Reprodução
São Paulo - R$ 3.244 bilhões por Reprodução
Botafogo - R$ 3.047 bilhões por Reprodução
Cruzeiro - R$ 2.831 bilhões por Reprodução
Internacional - R$ 2.590 bilhões por Reprodução
Atlhetico-PR - R$ 2.100 bilhões por Reprodução
Fluminense - R$ 2.085 bilhões por Reprodução
Grêmio - R$ 1.835 bilhão por Reprodução
Bahia - R$ 1.783 bilhão por Reprodução
RB Bragantino - R$ 1.719 bilhão por Reprodução
Vasco da Gama - R$ 1.523 bilhão por Reprodução
Santos - R$ 1.357 bilhão por Reprodução
Vitória -  R$ 826 milhões por Reprodução
Fortaleza - R$ 789 milhões por Reprodução
Sport - R$ 789 milhões por Reprodução
Atlético-GO - R$ 433 milhões por Reprodução
Juventude - R$ 431 milhões por Reprodução
América-MG -  413 milhões por Reprodução
Ceará - R$ 410 milhões por Reprodução
Cuiabá - R$ 364 milhões por Reprodução
Coritiba - R$ 362 milhões por Reprodução
Criciúma - R$ 302 milhões por Reprodução
Remo - R$ 300 milhões por Reprodução
Guarani - R$ 278 milhões por Reprodução
Goiás - R$ 260 milhões por Reprodução
Santa Cruz - R$ 243 milhões por Reprodução
Ponte Preta - R$ 216 milhões por Reprodução
1 de 30
Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução

Durante o discurso, Leila também comentou sobre a possibilidade de disputar um terceiro mandato à frente do clube, tema que vem sendo debatido entre conselheiros. Ela negou envolvimento direto na proposta de mudança do estatuto, mas defendeu a legalidade da discussão. “Não é golpe. O estatuto pode ser alterado, desde que seja aprovado pelos conselheiros e pelos associados”, disse.

Ao final, a dirigente avaliou a temporada com nota 9 e reforçou seu discurso de protagonismo no comando do clube. “Minha nota para o Palmeiras este ano é 9. Seria 10 se fôssemos campeões. Eu não nasci para ser vice ou coadjuvante. Eu nasci para ser protagonista”, concluiu.

LEIA MAIS 

Flamengo perde quatro cobranças e é derrotado pelo PSG na final da Copa Intercontinental

Corinthians x Vasco: veja onde assistir ao jogo de ida da final da Copa do Brasil

Por que o futebol faz homens chorarem mais que o término de um namoro? A ciência responde

Copa Intercontinental 2025: veja quanto o Flamengo pode faturar se vencer o PSG na final

Tags:

Vitória Palmeiras Leila Pereira

