'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

A dirigente disparou contra o time baiano durante reunião com conselheiros do clube

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:50

Leila Pereira Crédito: Divulgação

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez críticas duras ao desempenho do elenco na temporada de 2025 durante reunião do Conselho Deliberativo realizada na última terça-feira (16), na sede social do clube, em São Paulo. Em discurso de mais de dez minutos, cujo áudio passou a circular nas redes sociais, a dirigente afirmou que o clube investiu o que foi possível, mas não teve retorno esportivo à altura e terminou o ano com um "gosto amargo" por não ter conquistado nenhum título e sido vice em três competições.

Um dos episódios citados pela presidente foi o empate sem gols com o Vitória, no Allianz Parque, pelo 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado dificultou a vida do Palmeiras na luta título, enquanto ajudou o Leão na luta contra a degola. Vale lembrar que no primeiro turno, no Barradão, o Palmeiras também não conseguiu derrotar o rubro-negro baiano, e as duas equipes empataram em 2x2. Ao relembrar a partida, Leila minimizou o adversário e afirmou que o resultado não pode ser justificado pela qualidade do elenco.

“Como que pode, dentro da minha casa, eu não vencer o Vitória? Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória” Leila Pereira Presidente do Palmeiras

A dirigente também voltou suas críticas à decisão da Copa Libertadores, disputada contra o Flamengo, em Lima, no Peru. Segundo ela, o Palmeiras não pode atribuir a derrota a erros de arbitragem após não ter conseguido finalizar ao gol durante a partida. “Como eu posso querer ganhar a Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço”, declarou.

Leila ainda citou tropeços nas rodadas finais do Brasileirão, como a derrota para o Mirassol e os empates contra Vitória e Fluminense, como exemplos de falhas que custaram o título nacional. “Como que eu sofro aqueles dois gols do Mirassol? Não foi incapacidade nossa? É claro que foi. Só encarando a verdade é que dá para cobrar os atletas”, disse.

Apesar do tom crítico, a presidente afirmou que pretende corrigir os erros a partir da próxima temporada e confirmou que mudanças no elenco estão previstas para 2026. “A partir do ano que vem, vamos lutar para corrigir os erros. Ajustes vão ser feitos”, afirmou.

Durante o discurso, Leila também comentou sobre a possibilidade de disputar um terceiro mandato à frente do clube, tema que vem sendo debatido entre conselheiros. Ela negou envolvimento direto na proposta de mudança do estatuto, mas defendeu a legalidade da discussão. “Não é golpe. O estatuto pode ser alterado, desde que seja aprovado pelos conselheiros e pelos associados”, disse.