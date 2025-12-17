Acesse sua conta
Corinthians x Vasco: veja onde assistir ao jogo de ida da final da Copa do Brasil

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:47

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo

A partida entre Corinthians e Vasco terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Veja todos os campeões da Copa do Brasil

Cruzeiro é 6x campeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) por Reprodução
Flamengo é 5x campeão (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)  por Reprodução
Grêmio é 5x campeão (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) por Reprodução
Palmeiras é 4x campeão (1998, 2012, 2015 e 2020) por Reprodução
Corinthians é 3x campeão (1995, 2002 e 2009) por Reprodução
Atlético-MG é 2x campeão (2014 e 2021) por Reprodução
São Paulo foi campeão em 2023 por Reprodução
Atlhetico-PR foi ampeão em 2019  por Reprodução
Vasco da Gama foi campeão em 2011  por Reprodução
Santos foi campeão em 2010 por Reprodução
Sport foi campeão em 2008  por Reprodução
Fluminense foi campeão em 2007  por Reprodução
Paulista foi campeão em 2005  por Reprodução
Santo André foi campeão em 2004  por Reprodução
Juventude foi campeão em 1999 por Reprodução
Internacional foi campeão em 1992  por Reprodução
Criciúma foi campeão em 1991 por Reprodução
1 de 17
Cruzeiro é 6x campeão (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) por Reprodução

Corinthians

O Corinthians chega à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil, título que já conquistou em 1995, 2002 e 2009, chegando à sua oitava final na competição. Para o jogo de ida, o técnico Dorival Júnior não tem desfalques, mas possui sete jogadores pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.

Vasco

O Vasco garantiu vaga na final ao superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense. Campeão em 2011, o Cruzmaltino busca o bicampeonato da Copa do Brasil. Para a decisão, o técnico Fernando Diniz segue sem Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, todos no departamento médico.

Prováveis escalações de Corinthians x Vasco

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. 

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Corinthians x Vasco
  • Campeonato: Copa do Brasil 2025
  • Rodada: Final – Jogo de ida
  • Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo – SP
  • Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Prime Video

Arbitragem:

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

