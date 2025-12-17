É DECISÃO

Corinthians x Vasco: veja onde assistir ao jogo de ida da final da Copa do Brasil

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:47

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo

A partida entre Corinthians e Vasco terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Corinthians

O Corinthians chega à decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O Timão busca o tetracampeonato da Copa do Brasil, título que já conquistou em 1995, 2002 e 2009, chegando à sua oitava final na competição. Para o jogo de ida, o técnico Dorival Júnior não tem desfalques, mas possui sete jogadores pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.

Vasco

O Vasco garantiu vaga na final ao superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense. Campeão em 2011, o Cruzmaltino busca o bicampeonato da Copa do Brasil. Para a decisão, o técnico Fernando Diniz segue sem Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, todos no departamento médico.

Prováveis escalações de Corinthians x Vasco

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha do Jogo

Jogo: Corinthians x Vasco

Campeonato: Copa do Brasil 2025

Rodada: Final – Jogo de ida

Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo – SP

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Prime Video

