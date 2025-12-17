Acesse sua conta
'Nem sei o que é gala': Richarlison se justifica após polêmica do microvestido da namorada

Caso envolvendo look usado em jantar beneficente voltou ao centro das discussões online

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:22

RAmanda Araújo
Richarlison e Amanda Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um comentário de Richarlison reacendeu nas redes sociais a polêmica envolvendo Amanda Araújo e o vestido usado em um evento beneficente em Londres. Ao responder a um vídeo publicado pela influenciadora, o jogador escreveu: “Nem sei o que é gala”. A frase rapidamente viralizou.

No TikTok, o comentário ultrapassou 100 mil curtidas e gerou milhares de respostas. A maioria adotou tom de humor, com mensagens que ironizavam a situação ou apontavam o comentário como explicação para o episódio. Expressões como “agora tudo faz sentido” e sequências de risadas estiveram entre as reações mais frequentes.

No X, antigo Twitter, o engajamento seguiu a mesma linha. Usuários relataram achar o comentário engraçado e destacaram a espontaneidade do atacante. Alguns também saíram em defesa do jogador, dizendo que a fala refletia simplicidade e falta de familiaridade com eventos formais.

A situação teve início no ano passado, quando Amanda acompanhou Richarlison a um jantar beneficente na capital inglesa. O vestido curto usado por ela foi alvo de críticas nas redes sociais. Recentemente, a influenciadora afirmou que foi convidada de última hora e que não sabia se tratar de um baile de gala.

