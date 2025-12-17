'Nem sei o que é gala': Richarlison se justifica após polêmica do microvestido da namorada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:22
Um comentário de Richarlison reacendeu nas redes sociais a polêmica envolvendo Amanda Araújo e o vestido usado em um evento beneficente em Londres. Ao responder a um vídeo publicado pela influenciadora, o jogador escreveu: “Nem sei o que é gala”. A frase rapidamente viralizou.
No TikTok, o comentário ultrapassou 100 mil curtidas e gerou milhares de respostas. A maioria adotou tom de humor, com mensagens que ironizavam a situação ou apontavam o comentário como explicação para o episódio. Expressões como “agora tudo faz sentido” e sequências de risadas estiveram entre as reações mais frequentes.
Richarlison e Amanda Araújo
No X, antigo Twitter, o engajamento seguiu a mesma linha. Usuários relataram achar o comentário engraçado e destacaram a espontaneidade do atacante. Alguns também saíram em defesa do jogador, dizendo que a fala refletia simplicidade e falta de familiaridade com eventos formais.
A situação teve início no ano passado, quando Amanda acompanhou Richarlison a um jantar beneficente na capital inglesa. O vestido curto usado por ela foi alvo de críticas nas redes sociais. Recentemente, a influenciadora afirmou que foi convidada de última hora e que não sabia se tratar de um baile de gala.