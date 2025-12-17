FAMOSOS

'Nem sei o que é gala': Richarlison se justifica após polêmica do microvestido da namorada

Caso envolvendo look usado em jantar beneficente voltou ao centro das discussões online

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:22

Richarlison e Amanda Araújo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um comentário de Richarlison reacendeu nas redes sociais a polêmica envolvendo Amanda Araújo e o vestido usado em um evento beneficente em Londres. Ao responder a um vídeo publicado pela influenciadora, o jogador escreveu: “Nem sei o que é gala”. A frase rapidamente viralizou.

Amanda Araújo, namorada de Richarlison, se explicou nas redes sociais após aparecer em um evento de gala com um traje fora do dress code.



Segundo ela, o jogador não a avisou sobre a exigência de uma vestimenta mais sofisticada.



A resposta dele: pic.twitter.com/RPS88xqPDS — TB ?? (@TottenhamBrasil) December 16, 2025

No TikTok, o comentário ultrapassou 100 mil curtidas e gerou milhares de respostas. A maioria adotou tom de humor, com mensagens que ironizavam a situação ou apontavam o comentário como explicação para o episódio. Expressões como “agora tudo faz sentido” e sequências de risadas estiveram entre as reações mais frequentes.

No X, antigo Twitter, o engajamento seguiu a mesma linha. Usuários relataram achar o comentário engraçado e destacaram a espontaneidade do atacante. Alguns também saíram em defesa do jogador, dizendo que a fala refletia simplicidade e falta de familiaridade com eventos formais.