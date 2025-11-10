Acesse sua conta
CazéTV e Globo vão transmitir a Copa do Mundo feminina

O torneio, que chega à sua décima edição, reunirá 32 seleções, incluindo o Brasil como país-sede

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:25

Seleção Brasileira feminina
Seleção Brasileira feminina Crédito: Lívias Villas Boas/CBF

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será um marco histórico para o futebol: o Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar o torneio, que acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho. E os torcedores brasileiros poderão acompanhar cada detalhe da competição em diferentes telas - da TV aberta às plataformas digitais -  com exibição pela CazéTV e Grupo Globo, escolhidos pela FIFA para garantir ampla cobertura e alcance global.

A CazéTV exibirá as 64 partidas ao vivo e com exclusividade no YouTube, reforçando sua presença nas grandes transmissões esportivas. Na TV, a Globo transmitirá 56 jogos ao vivo, enquanto o SporTV mostrará todas as 64 partidas.

O torneio, que chega à sua décima edição, reunirá 32 seleções, incluindo o Brasil como país-sede. A competição é realizada a cada quatro anos desde 1991, quando os Estados Unidos venceram a Noruega na final da primeira edição, disputada na China.

Com oito cidades-sede espalhadas pelo território brasileiro, a expectativa é de que esta seja a maior Copa Feminina da história, tanto em público quanto em alcance de audiência.

Além disso, a CazéTV também se prepara para outro desafio de peso: será o único canal a transmitir todos os 104 jogos da Copa do Mundo Masculina de 2026. Já o Grupo Globo terá direito a 54 partidas, e o SBT, em parceria com a N Sports, exibirá 32 jogos, incluindo todos os confrontos da Seleção Brasileira.

Cbf

