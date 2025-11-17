VAI CAIR?

Neymar pode se tornar o terceiro jogador mais valioso da história a cair para a Série B

O levantamento considerou todos os jogadores rebaixados no Campeonato Brasileiro desde 2007

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:01

Neymar em ação pelo Santos contra o Flamengo Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Neymar possuem cinco jogos pela frente para evitar o rebaixamento para a Série B. Caso a queda se confirme, em vez de ser o primeiro, Neymar será o terceiro jogador mais valioso a ser rebaixado no Brasileirão, de acordo com levantamento do Bolavip Brasil. Matheus Henrique, que caiu com o Grêmio em 2021, é o jogador de maior valor de mercado na época em que amargou o rebaixamento para a segunda divisão.

O levantamento considerou todos os jogadores rebaixados no Campeonato Brasileiro desde 2007, quando os valores de mercado passaram a ser mensurados pelo site especializado Transfermarkt. Os números foram corrigidos pela inflação, para evitar distorções.

Neymar 1 de 11

Neymar atrás de grandes promessas rebaixadas

Se Neymar cair para a Série B com o Santos, ele será o terceiro jogador mais valioso da história do Brasileirão a ser rebaixado, com valor de mercado na casa dos R$67 milhões. Apenas duas grandes promessas do futebol brasileiro caíram valendo mais.

Matheus Henrique, presente no elenco rebaixado do Grêmio em 2021, tinha valor de cerca de R$100 milhões. Havia sido campeão olímpico com a seleção nos Jogos de Tóquio e era considerado uma grande promessa do futebol brasileiro.

Outro jogador que tinha grande valor de mercado e amargou o rebaixamento foi Ângelo. O atacante caiu com o Santos em 2023 com valor estimado em R$81 milhões na época. Logo em seguida se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra.

Neymar 1 de 10

Lista tem grandes nomes do futebol brasileiro

Entre os dez jogadores mais valiosos que foram rebaixados para a Série B do Brasileirão, há alguns nomes de peso. Douglas Costa, por exemplo, retornou ao Grêmio em 2021 com status de grande reforço e, em vez de levar o time gaúcho a títulos, acabou sendo rebaixado e apontado como um dos principais responsáveis pela queda gremista.

Vampeta era jogador consagrado, campeão mundial com a seleção brasileira e ídolo do Corinthians, quando retornou ao clube do Parque São Jorge em 2007. O volante acabou participando da campanha que culminou com a queda do Timão para a Série B.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 17

Elenco atual do Santos tem outros dois que podem entrar no top-10

Caso o Santos seja rebaixado, outros jogadores com alto valor de mercado carregarão a marca da queda, não apenas Neymar. O goleiro Brazão e o atacante Rollheiser aparecerão entre os dez mais valiosos rebaixados.

Ambos têm valor de mercado estimado em R$49 milhões e apareceriam empatados na quinta colocação no ranking de jogadores mais valiosos no momento da queda.

Prédio do Neymar em Santa Catarina 1 de 17

Os dez jogadores mais valiosos já rebaixados no Campeonato Brasileiro

1 - Matheus Henrique (Grêmio, 2021) - valor à época: R$100 milhões

2 - Ângelo (Santos, 2023) - valor à época: R$81 milhões

3 - Jean Pyerre (Grêmio, 2021) - valor à época: R$60 milhões

4 - Douglas Costa (Grêmio, 2021) - valor à época: R$40 milhões

5 - Jean Lucas (Santos, 2023) - valor à época: R$37 milhões

6 - Wesley (Palmeiras, 2012) - valor à época: R$36 milhões

7 - Alfredo Morelos (Santos, 2023) - valor à época: R$34 milhões

8 - Vampeta (Corinthians, 2007) - valor à época: R$33 milhões

9 - Vitinho (Internacional, 2016) - valor à época: R$32 milhões