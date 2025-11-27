Acesse sua conta
Descubra quais jogadores mais desfalcam seus times por lesões no futebol brasileiro

Levantamento revela o percentual de partidas perdidas por lesões e problemas físicos entre 82 atletas que atuaram no Brasileirão desde 2020

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06:00

Bruno Henrique, Arboleda e Jair estão entre os jogadores que mais desfalcaram seus clubes nos últimos seis anos
Bruno Henrique, Arboleda e Jair estão entre os jogadores que mais desfalcaram seus clubes nos últimos seis anos Crédito: Divulgação e Pedro Souza/Atlético-MG

Pedro voltou a preocupar a torcida do Flamengo após sua mais recente passagem pelo departamento médico. Já afastado por conta de uma fratura no antebraço direito, o atacante sofreu também uma lesão muscular na coxa e, com isso, dificilmente retornará aos gramados nesta temporada. A sequência de problemas físicos coloca o camisa 9 entre os jogadores em atividade no Brasil que mais desfalcaram suas equipes nos últimos seis anos, segundo levantamento realizado pelo Bolavip Brasil.

Veja os jogadores que mais desfalcaram seus times por lesão nos últimos seis anos

1 - Arboleda (São Paulo): 33,7% das partidas por Divulgação
2 - Jair (Atlético-MG/Vasco): 29,7% das partidas por Pedro Souza/Atlético-MG
3 - Alisson (Grêmio/São Paulo): 27,6% das partidas por Ruben Chiri/ São Paulo FC
4 - Bruno Henrique (Flamengo): 27,5% das partidas por Flamengo/Divulgação
5 - Saravia (Internacional/Botafogo/Atlético-MG): 27% das partidas por Ricardo Duarte/ Inter
6 - Pedro (Flamengo): 26% das partidas por Gilvan de Souza / Flamengo
7 - Lucas Evangelista (RB Bragantino/Palmeiras): : 25,6% das partidas por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
8 - Keno (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% das partidas por Marcelo Gonçalves/Fluminense
9 - Igor Rabello (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% das partidas por Pedro Souza/Atlético-MG
10 - Guilherme Arana (Atlético-MG): 25,1% das partidas por Pedro Souza/Atlético-MG
1 - Arboleda (São Paulo): 33,7% das partidas por Divulgação

O estudo analisou 82 jogadores de linha que atuaram ao menos uma vez nas últimas seis edições do Brasileirão, entre 2020 e 2025, utilizando dados da Opta. Em seguida, cruzou essas informações com registros do Transfermarkt para identificar todas as partidas que cada atleta perdeu por lesão ou falta de condições físicas. Com isso, foi possível calcular o percentual de jogos em que cada um ficou fora de combate em relação ao total disputado por seus clubes.

Arboleda aparece no topo da lista. O zagueiro do São Paulo esteve disponível em apenas 57,4% das partidas possíveis, enquanto deixou de ser relacionado em 33,7% delas por motivos médicos ou físicos. Jair, volante do Vasco, surge logo atrás: entre Atlético-MG e Vasco, ele perdeu 29,7% dos jogos no período, muito em função de duas lesões graves no joelho direito. Fechando o pódio, Alisson, também do São Paulo, ficou fora de 27,6% das partidas nas últimas seis temporadas.

O Flamengo é o clube com maior número de atletas entre os 20 que mais desfalcaram por lesões no período. Além de Pedro, aparecem na lista Bruno Henrique, Arrascaeta e Allan — todos acima de 21% de partidas perdidas desde 2020. Para comparação, a média geral dos 82 jogadores avaliados é de 17% de jogos fora por problemas médicos ou físicos.

