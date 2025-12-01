Acesse sua conta
Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'

Goleiro do Esquadrão foi o rpincipal responsável por segurar o empate contra o Juventude na rodada passada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:38

Ronaldo em entrevista coletiva
Ronaldo em entrevista coletiva Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Contratado em fevereiro, o goleiro Ronaldo levou algum tempo para se firmar no Bahia, tanto pela concorrência com Marcos Felipe quanto pela própria fase, que não era das melhores. Nas últimas partidas, porém, o camisa 96 se consolidou na posição e tem transmitido cada vez mais segurança à equipe. Na rodada passada, por exemplo, foi decisivo para garantir o ponto conquistado diante do Juventude.

“Ano de muito sucesso. Já vivi bons momentos em outros clubes, e agora estou passando por um grande momento aqui. Estou feliz por isso. Não estou surpreso, porque me preparei bastante todos os dias para corresponder às expectativas. Espero continuar ajudando por muito tempo”, afirmou Ronaldo, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º), na Cidade Tricolor.

O bom desempenho reacendeu a dúvida sobre sua permanência para a próxima temporada. O goleiro pertence ao Atlético-GO e está emprestado ao Bahia somente até o fim do ano. Questionado sobre a situação, Ronaldo preferiu não entrar em detalhes.

“Já deixei claro que não participo diretamente dessas questões. Estou focado em ajudar o Bahia. Temos objetivos grandes nesses últimos dois jogos, e é só nisso que penso. Essas questões extracampo deixo para meus empresários, meu pai, o Cadu Santoro e o presidente do Atlético-GO”, comentou.

No momento, o foco do arqueiro é ajudar o Esquadrão a brigar por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Sétimo colocado, com 57 pontos, o Bahia não depende apenas de si: precisa vencer e torcer por tropeços de Fluminense e Botafogo. A missão começa nesta quarta (3), contra o Sport, na Fonte Nova, e se encerra no domingo (8), diante do próprio Fluminense, no Maracanã.

“É manter a tranquilidade sabendo que restam dois jogos. São duas finais. O Sport tem feito bons jogos, vem de uma sequência negativa, mas tem dificultado para os adversários. Depois, o Fluminense fora de casa, outra decisão. O segredo é permanecer tranquilo, trabalhar o que precisa ser trabalhado. A classificação para a Libertadores é muito possível”, avaliou o goleiro.

