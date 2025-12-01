Após fala homofóbica de técnico rival, Grêmio oferece desconto em camisas rosas; veja quanto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:30
Um episódio polêmico que marcou a chegada do novo técnico do rival fez o Grêmio lançar uma promoção nesta segunda-feira (1º). O tricolor gaúcho anunciou descontos especiais sobre os uniformes rosa do time.
A ação aconteceu um dia após Abel Braga criticar a camisa rosa do Inter em sua coletiva de apresentação, no domingo (30). "Eu falei: ‘Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado’”, disparou.
Diante da repercussão negativa, o Grêmio reduziu entre 25% e 28% os preços das camisas rosas no site da sua loja oficial. Além disso, os sócios ganharam mais 10% de desconto nessas camisas. A promoção é válida até o próximo domingo (7) ou enquanto durarem os estoques.
Abel Braga e o Inter foram denunciados, também nesta segunda, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+.
Apesar de se retratar através das redes sociais, a entidade LGBTQIA+ entendeu que a atitude não exime a conduta do treinador por conta da sua "capacidade de influenciar comportamentos, reforçar estigmas e naturalizar práticas discriminatórias dentro do ambiente esportivo".
Além disso, a denúncia também relembra outro episódio do time, dessa vez com o ex-técnico Ramón Díaz. Durante coletiva após uma partida contra o Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Díaz falou que "futebol é coisa para homens, não é para meninas".
O grupo apontou um "padrão preocupante" na conduta dos treinadores do Inter, além de clara violação das normas desportivas", em referência ao artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).
Esse dispositivo prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de até dez partidas.