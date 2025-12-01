AÇÃO PROMOCIONAL

Após fala homofóbica de técnico rival, Grêmio oferece desconto em camisas rosas; veja quanto

Abel Braga criticou a camisa rosa do Inter e falou em "time de veado”

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:30

Camisa rosa do Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio

Um episódio polêmico que marcou a chegada do novo técnico do rival fez o Grêmio lançar uma promoção nesta segunda-feira (1º). O tricolor gaúcho anunciou descontos especiais sobre os uniformes rosa do time.

A ação aconteceu um dia após Abel Braga criticar a camisa rosa do Inter em sua coletiva de apresentação, no domingo (30). "Eu falei: ‘Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado’”, disparou.

Diante da repercussão negativa, o Grêmio reduziu entre 25% e 28% os preços das camisas rosas no site da sua loja oficial. Além disso, os sócios ganharam mais 10% de desconto nessas camisas. A promoção é válida até o próximo domingo (7) ou enquanto durarem os estoques.

LUGAR DE PAIXÃO ??? Para todos os Tricolores vestirem a cor que quiserem, com orgulho!



A GrêmioMania está com promoção especial! A Camisa Rosa 2025 tá com descontão:



?? 25% OFF para todos os gremistas

?? 10% OFF adicional para os sócios



? Garante a tua na loja física da… pic.twitter.com/IBc1NtDnVu — Grêmio FBPA (@Gremio) December 1, 2025

Denúncia

Abel Braga e o Inter foram denunciados, também nesta segunda, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+.

Apesar de se retratar através das redes sociais, a entidade LGBTQIA+ entendeu que a atitude não exime a conduta do treinador por conta da sua "capacidade de influenciar comportamentos, reforçar estigmas e naturalizar práticas discriminatórias dentro do ambiente esportivo".

Além disso, a denúncia também relembra outro episódio do time, dessa vez com o ex-técnico Ramón Díaz. Durante coletiva após uma partida contra o Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Díaz falou que "futebol é coisa para homens, não é para meninas".

O grupo apontou um "padrão preocupante" na conduta dos treinadores do Inter, além de clara violação das normas desportivas", em referência ao artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).