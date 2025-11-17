Ancelotti anuncia mudanças para amistoso contra Tunísia e analisa possibilidade de seguir na Seleção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Estadão
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:26
Com o foco voltado para o amistoso desta terça-feira contra a Tunísia, segundo compromisso da Data Fifa de novembro, Carlo Ancelotti adiantou que a seleção brasileira terá algumas alterações em relação ao time que superou Senegal no último sábado. A mudança mais significativa é a entrada de Wesley entre os titulares. O jogador da Roma será o substituto de Gabriel Magalhães, que deixou a delegação após sofrer lesão, e será acionado na lateral direita.
“Infelizmente perdemos o Gabriel por lesão, mas o Wesley está pronto para assumir o lado direito. Queremos repetir a intensidade e o dinamismo mostrados contra Senegal. A atitude da equipe foi muito positiva”, destacou o treinador.
Treino da Seleção Brasileira na Decathlon Arena
Durante a coletiva, Ancelotti reforçou que o treino desta tarde será determinante para ajustes finais e possíveis novas trocas na equipe. “Quero observar como o grupo se recuperou e avaliar se será necessário modificar alguma coisa”, afirmou.
A tendência é que o técnico mantenha o esquema 4-2-4, elogiado após o bom desempenho no primeiro amistoso da Data Fifa. “Precisamos ter clareza sobre nossa proposta. O sistema ofensivo funcionou bem, mas é fundamental também trabalharmos uma alternativa mais defensiva, como plano B”, explicou.
Ancelotti
Com Wesley na direita, Éder Militão deve ser deslocado para sua posição original, no centro da zaga. Outras novidades não estão descartadas, embora a intenção inicial seja preservar a espinha dorsal utilizada no fim de semana.
Bem adaptado ao comando da seleção, Ancelotti voltou a demonstrar satisfação com o início de seu trabalho e admitiu que deseja permanecer no cargo além do prazo atual. Seu contrato vai até julho de 2026, mas a continuidade, segundo ele, depende de alinhamento com a CBF.
“Não conversamos ainda sobre isso, mas é uma possibilidade, porque me sinto muito bem aqui. No momento, não penso em nada além da seleção. Para continuar, precisa haver interesse das duas partes, mas não tenho pressa”, disse o italiano.
Desde que assumiu em maio, Ancelotti chegará nesta terça-feira ao seu oitavo compromisso pela seleção. Brasil e Tunísia se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília), em Lille, no último jogo da equipe em 2025.