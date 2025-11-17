Acesse sua conta
Ancelotti anuncia mudanças para amistoso contra Tunísia e analisa possibilidade de seguir na Seleção

Com lesão de Gabriel Magalhães, Wesley ganha chance; Treinador também comenta possibilidade de continuar no comando após a Copa de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:26

Ancelotti em entrevista coletiva
Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Com o foco voltado para o amistoso desta terça-feira contra a Tunísia, segundo compromisso da Data Fifa de novembro, Carlo Ancelotti adiantou que a seleção brasileira terá algumas alterações em relação ao time que superou Senegal no último sábado. A mudança mais significativa é a entrada de Wesley entre os titulares. O jogador da Roma será o substituto de Gabriel Magalhães, que deixou a delegação após sofrer lesão, e será acionado na lateral direita.

“Infelizmente perdemos o Gabriel por lesão, mas o Wesley está pronto para assumir o lado direito. Queremos repetir a intensidade e o dinamismo mostrados contra Senegal. A atitude da equipe foi muito positiva”, destacou o treinador.

Treino da Seleção Brasileira na Decathlon Arena por Rafael Ribeiro/CBF

Durante a coletiva, Ancelotti reforçou que o treino desta tarde será determinante para ajustes finais e possíveis novas trocas na equipe. “Quero observar como o grupo se recuperou e avaliar se será necessário modificar alguma coisa”, afirmou.

A tendência é que o técnico mantenha o esquema 4-2-4, elogiado após o bom desempenho no primeiro amistoso da Data Fifa. “Precisamos ter clareza sobre nossa proposta. O sistema ofensivo funcionou bem, mas é fundamental também trabalharmos uma alternativa mais defensiva, como plano B”, explicou.

Ancelotti por Divulgação/CBF

Com Wesley na direita, Éder Militão deve ser deslocado para sua posição original, no centro da zaga. Outras novidades não estão descartadas, embora a intenção inicial seja preservar a espinha dorsal utilizada no fim de semana.

Bem adaptado ao comando da seleção, Ancelotti voltou a demonstrar satisfação com o início de seu trabalho e admitiu que deseja permanecer no cargo além do prazo atual. Seu contrato vai até julho de 2026, mas a continuidade, segundo ele, depende de alinhamento com a CBF.

“Não conversamos ainda sobre isso, mas é uma possibilidade, porque me sinto muito bem aqui. No momento, não penso em nada além da seleção. Para continuar, precisa haver interesse das duas partes, mas não tenho pressa”, disse o italiano.

Desde que assumiu em maio, Ancelotti chegará nesta terça-feira ao seu oitavo compromisso pela seleção. Brasil e Tunísia se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília), em Lille, no último jogo da equipe em 2025.

