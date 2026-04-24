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Antonio Fagundes vence processo contra casal que pedia R$ 20 mil por ter sido impedido de entrar em peça por atraso

Exigência sobre pontualidade foi imposta pelo próprio ator

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:03

Antonio Fagundes Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Antonio Fagundes, de 77 anos, venceu uma causa na justiça de São Paulo após um casal o ter processado e ter solicitado R$ 20 mil por ter sido impedido de entrar na peça “Dois de Nós”, protagonizada pelo ator e pela esposa, Alexandra Martins, no Teatro Tuca, na PUC de São Paulo. O processo foi aberto em abril do ano passado.

De acordo com a ação, um assistente da produção da peça informou que “um segundo” após o início da peça já era considerado atrasado para a produção, determinação de Fagundes. A informação foi divulgada pela revista GQ.

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Os acidentes alegaram que o casal perdeu o investimento do ingresso e do transporte para ir até a peça. “O respeito à pontualidade não é um fator isolado no nosso processo de comunicação com a plateia. Antes disso, escolhemos o melhor texto; melhor elenco; cenários; figurinos; abrimos visitas aos bastidores, e sempre que possível um bate-papo com a plateia após os espetáculos”, disse Antonio Fagundes a GQ.