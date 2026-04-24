Antonio Fagundes vence processo contra casal que pedia R$ 20 mil por ter sido impedido de entrar em peça por atraso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:03
O ator Antonio Fagundes, de 77 anos, venceu uma causa na justiça de São Paulo após um casal o ter processado e ter solicitado R$ 20 mil por ter sido impedido de entrar na peça “Dois de Nós”, protagonizada pelo ator e pela esposa, Alexandra Martins, no Teatro Tuca, na PUC de São Paulo. O processo foi aberto em abril do ano passado.
De acordo com a ação, um assistente da produção da peça informou que “um segundo” após o início da peça já era considerado atrasado para a produção, determinação de Fagundes. A informação foi divulgada pela revista GQ.
Antonio Fagundes
Os acidentes alegaram que o casal perdeu o investimento do ingresso e do transporte para ir até a peça. “O respeito à pontualidade não é um fator isolado no nosso processo de comunicação com a plateia. Antes disso, escolhemos o melhor texto; melhor elenco; cenários; figurinos; abrimos visitas aos bastidores, e sempre que possível um bate-papo com a plateia após os espetáculos”, disse Antonio Fagundes a GQ.
Segundo o Procon, qualquer espetáculo pode fazer o mesmo, pois os ingressos firmam uma espécie de contrato entre as duas partes em relação aos horários e condições para usufruir de um evento.