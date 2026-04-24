ANTES E DEPOIS

Ana Castela exibe abdômen definido e chama atenção: ‘Não é IA’

Cantora passou por transformação corporal, com foco em musculação e dieta

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:32

Ana Castela exibe mudança nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Castela, de 22 anos, fez uma publicação que chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (24). A boiadeira, como é conhecida a cantora, aparece mostrando o abdômen definido em frente a um espelho na academia em que treina.

A cantora tem se esforçado e treina intensamente com objetivo de chegar em seus objetivos. Anteriormente nas redes sociais, Ana Castela já tinha publicado fotos mostrando seu antes e depois da musculação, chegando até a brincar com a ‘finura” das pernas antes de começar a rotina de treinos.

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A sertaneja ainda mencionou que “tem muito a melhorar”, mas que se sente feliz de ter conseguido adequar os exercícios na rotina intensa de shows e apresentações que realiza mensalmente.

A transformação veio após 7 meses de atividade física. “E essa sou eu após 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança. Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveitar que amanhã é segunda, e vamos começar", incentivou, mostrando os vídeos de treino e exibindo a mudança física.