O QUE ELE COME?

Adeus, açúcar, leite, TUDO: a dieta radical que faz Cristiano Ronaldo ter corpo de jovem de 20 anos

Ex-chef revela o cardápio rigoroso do português, que substitui o sono tradicional por sonecas em posição fetal e baniu alimentos comuns para chegar à Copa de 2026 no auge físico



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:33

Giorgio Barone e Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução

Enquanto muitos atletas penduram as chuteiras antes dos 40, Cristiano Ronaldo desafia a biologia e chega aos 41 anos com um percentual de gordura de apenas 7%, marca superior à média de muitos jogadores da elite europeia.

O segredo para essa longevidade, no entanto, não é um milagre, mas uma disciplina quase obsessiva que começa no prato e termina em uma "geladeira" de alta tecnologia.

Físico de Cristiano Ronaldo 1 de 12

O combustível de uma "Ferrari"

Para o craque português, o corpo deve ser tratado como uma máquina de alto desempenho, especificamente uma Ferrari.

Sua rotina alimentar não segue modismos passageiros, mas foca em escolhas repetíveis e alimentos densos em nutrientes. Ronaldo faz seis refeições fracionadas por dia, comendo a cada 3 ou 4 horas para manter o metabolismo acelerado e evitar picos de fome.

A base é composta por proteínas magras (frango, ovos e muito peixe), gorduras boas como abacate e óleo de coco, e carboidratos complexos provenientes de vegetais, arroz integral e quinoa.

A polêmica do "leite proibido"

Um dos pontos que mais chama a atenção em sua dieta é a proibição total de certos alimentos populares. Giorgio Barone, ex-chef pessoal do jogador, revelou que Ronaldo não consome leite de espécie alguma.

Segundo o profissional, o craque acredita que o consumo de leite após a infância é "contra a natureza". Para substituir o laticínio, ele opta por bebidas vegetais de amêndoa, aveia ou arroz.

Além do leite, o açúcar refinado é um inimigo declarado: "absolutamente nada de açúcar", reforça Barone.

Bebidas gaseificadas também passam longe, como ficou claro no famoso episódio em que ele removeu garrafas de Coca-Cola de uma coletiva, incentivando o consumo de água.

Superalimentos e Ferro

Para garantir a oxigenação muscular e a performance, a dieta de Ronaldo inclui o que seu ex-chef chama de "superalimentos ricos em ferro", como o fígado.

O prato favorito do craque, no entanto, é o tradicional Bacalhau à Brás, uma receita portuguesa que equilibra peixe, ovos e batatas.

Ciência no campo: o "enxágue" contra a fadiga

Até a forma como Cristiano Ronaldo se hidrata durante as partidas é calculada. Frequentemente, o jogador é visto bochechando água e cuspindo em seguida.

A técnica, conhecida como "enxágue de carboidratos", ativa receptores na boca que enganam o cérebro, dando uma sensação imediata de energia e reduzindo a percepção de cansaço sem causar o desconforto de um estômago pesado durante corridas intensas.

Recuperação de astronauta

Fora dos gramados, o cuidado continua. Ronaldo substitui o sono tradicional de oito horas por 5 a 6 sonecas de 90 minutos ao longo do dia, sempre em posição fetal — uma técnica recomendada por especialistas para otimizar a recuperação mental e física.

Para fechar o ciclo de recuperação, o jogador utiliza uma câmara de crioterapia em sua casa.

O equipamento utiliza nitrogênio líquido para baixar a temperatura a níveis extremos (entre -160°C e -200°C) por curtos períodos, o que ajuda a reduzir inflamações e dores musculares após o estresse das partidas.