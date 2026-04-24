SAÚDE

Como limpar a mente e reduzir o estresse com esses 5 passos essenciais que os gurus e CEOs do Vale do Silício seguem

Especialistas alertam que o cansaço crônico pode ser reflexo do excesso de estímulos; aprenda estratégias práticas, como a técnica 4-7-8 e a 'faxina' emocional, para recuperar o equilíbrio



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:30

O estresse crônico libera hormônios que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Em um mundo hiperconectado, onde mais de 1 bilhão de pessoas convivem com algum transtorno mental, a sobrecarga emocional e o excesso de estímulos tornaram o cansaço um estado quase permanente.

Dados indicam que a vida agitada das metrópoles, as pressões profissionais e o consumo excessivo de informação são fatores que agravam quadros de ansiedade e estresse.

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Para recuperar o equilíbrio, especialistas defendem que a mente precisa de pausas, espaço e reorganização frequentes.

Organize o espaço para acalmar o cérebro

O primeiro passo para uma mente limpa começa no ambiente externo, já que a desorganização afeta diretamente a capacidade de concentração e interfere no processamento de informações pelo cérebro.

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Ao planejar e arrumar o espaço de trabalho ou descanso, o indivíduo recupera a sensação de controle e segurança. Uma estratégia eficaz é a simplificação das escolhas diárias, como decidir antecipadamente o que vestir ou comer, o que reduz significativamente a fadiga mental.

Além disso, estabelecer uma rotina matinal com exercícios ou meditação e agrupar tarefas semelhantes em blocos de tempo pode evitar a sensação de sobrecarga ao longo do dia.

Os "faxineiros" da saúde emocional

Práticas simples, mas muitas vezes negligenciadas, funcionam como verdadeiras ferramentas de limpeza interna. O silêncio é um recurso raro que permite à mente desacelerar e organizar pensamentos.

Permitir-se o choro também é fundamental, pois atua como uma descarga emocional necessária para aliviar tensões. No campo das relações, o perdão é visto como um processo que libera energia emocional e abre espaço para a leveza.

Para momentos de crise aguda, o controle da respiração é a via mais rápida para acalmar o sistema nervoso: técnicas como a 4-7-8 (inspirar em 4, segurar em 7 e expirar em 8 segundos) ajudam a conter pensamentos acelerados e preparam o corpo para o relaxamento.

O sono como pilar inegociável

Dormir bem não é um luxo, mas uma necessidade biológica para a regulação emocional e a consolidação da memória.

A ciência alerta para uma relação bidirecional: a privação de sono aumenta a reatividade da amígdala (centro emocional do cérebro), elevando a ansiedade, que por sua vez dificulta o descanso, criando um ciclo vicioso.

Para proteger esse período, a higiene do sono é essencial, o que inclui manter horários regulares e reduzir a luminosidade de dispositivos eletrônicos horas antes de deitar.

Alimentação e movimento

O que colocamos no prato também reflete diretamente na saúde mental. Nutrientes como o triptofano (presente na banana, ovos e peixes), o magnésio e o ômega 3 auxiliam na produção de serotonina e têm efeitos calmantes.

Por outro lado, o excesso de açúcar, farinha branca e cafeína deve ser evitado, pois pode gerar picos de irritabilidade, palpitações e piorar a insônia.

Somado a isso, a prática regular de exercícios físicos, como uma caminhada de apenas 21 minutos, já é suficiente para liberar substâncias que trazem mais foco e disposição.

Desconexão necessária

Por fim, o detox digital surge como uma urgência moderna para evitar danos físicos, como a visão cansada, e mentais, como a dependência de "curtidas".

Estabelecer metas para reduzir o uso de aplicativos e manter o celular longe da vista durante as refeições ou momentos de lazer ajuda a estreitar laços reais e estimula a criatividade.