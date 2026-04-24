PAI E FILHO

Pai e filho de Thiaguinho fazem rara aparição e chamam atenção pela semelhança

João Barbosa e Bento aparecem em foto na cidade natal do cantor

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:45

Thiaguinho, o pai e o filho Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Thiaguinho curtiu os últimos em Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde nasceu, e chamou atenção por um registro raro da família reunida.

Na manhã desta sexta-feira (24), o artista publicou registros ao lado do pai, João Barbosa, e do filho, Bento, durante uma visita à cidade natal. “Três gerações, um só legado: amor que vem de longe, passa por mim e já tem futuro garantido”, escreveu o artista na legenda da foto em que aparece em frente a um jatinho particular. Bento é fruto do relacionamento de Thiaguinho com a influenciadora baiana Carol Peixinho.

Thiaguinho 1 de 3

O cantor contou ainda que passou por um local marcante de sua infância.“Sempre que venho a Presidente Prudente, venho aqui na rua da antiga casa dos meus avós. Fico pensando na vida, lembro de momentos. Amava jogar bola nessa rua. Hoje vim trazer meu filho para pedir a bênção e pegar essa energia boa”, disse, ao mostrar o filho no colo.