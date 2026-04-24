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Pai e filho de Thiaguinho fazem rara aparição e chamam atenção pela semelhança

João Barbosa e Bento aparecem em foto na cidade natal do cantor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:45

Thiaguinho, o pai e o filho
Thiaguinho, o pai e o filho Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Thiaguinho curtiu os últimos em Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde nasceu, e chamou atenção por um registro raro da família reunida.

Na manhã desta sexta-feira (24), o artista publicou registros ao lado do pai, João Barbosa, e do filho, Bento, durante uma visita à cidade natal. “Três gerações, um só legado: amor que vem de longe, passa por mim e já tem futuro garantido”, escreveu o artista na legenda da foto em que aparece em frente a um jatinho particular. Bento é fruto do relacionamento de Thiaguinho com a influenciadora baiana Carol Peixinho.

Thiaguinho

Cantor visitou cidade natal por Reprodução | Instagram
Cantor visitou cidade natal por Reprodução | Instagram
Cantor visitou cidade natal por Reprodução | Instagram
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Cantor visitou cidade natal por Reprodução | Instagram

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O cantor contou ainda que passou por um local marcante de sua infância.“Sempre que venho a Presidente Prudente, venho aqui na rua da antiga casa dos meus avós. Fico pensando na vida, lembro de momentos. Amava jogar bola nessa rua. Hoje vim trazer meu filho para pedir a bênção e pegar essa energia boa”, disse, ao mostrar o filho no colo.

Carol Peixinho, Thiaguinho e Bento

Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho, Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução
Thiaguinho e Carol Peixinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Arquivo pessoal/Instagram
Divulgação por Carol Peixinho conta que colhe frutos do BBB até hoje
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Thiaguinho, Carol Peixinho e Bento por Reprodução

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Carol Peixinho Thiaguinho

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