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O que atrai abelhas, vespas e formigas para as cidades não é o que você imagina e por que a vida urbana depende delas

Estudo em parques urbanos mostra que a vida invisível depende menos de mata fechada e mais de diversidade, manejo e conexão entre áreas verdes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Agência Correio

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:00

Pesquisa em São Carlos revela por que alguns parques conseguem abrigar mais insetos e sustentar uma biodiversidade surpreendente
Pesquisa em São Carlos revela por que alguns parques conseguem abrigar mais insetos e sustentar uma biodiversidade surpreendente Crédito: Freepik

Em meio ao concreto e à pressa das cidades, uma vida quase imperceptível segue ativa nos parques urbanos. E ela pode ser muito mais rica do que muita gente imagina, desde que o ambiente ofereça as condições certas para florescer.

Um estudo feito em seis parques de São Carlos, no interior de São Paulo, indica que a presença de insetos como abelhas, vespas e formigas não depende apenas de áreas densas de mata. O fator decisivo está na diversidade do espaço e no modo como ele é cuidado.

Na prática, isso significa que parques urbanos bem manejados, conectados a outras áreas verdes e com diferentes tipos de microambientes podem sustentar uma fauna importante para o equilíbrio ambiental, mesmo cercados por intensa urbanização.

Abelhas

As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock
Abelha por Divulgação
ataques de abelhas por Pexels
ataque de abelhas por Pexels
Ataque de abelhas por Shutterstock
Abelha coleta pólen no Parque Berggarten em Hanover, Alemanha. por HOLGER HOLLEMANN/AFP
Abelha colhe pólen em Sieversdorf, na Alemanha. por PATRICK PLEUL/AFP
Abelha recolhe o pólen da flor em Frankfurt na Alemanha. por PATRICK PLEUL/AFP
Abelha pousa em salgueiro em Binzwangen, Alemanha. por THOMAS WARNACK/AFP
Abelhas em quadros de mel em Ploerdut, oeste da França. por FRED TANNEAU/AFP
Abelha coleta pólen de um girassol em Dortmund, Alemanha Ocidental por INA FASSBENDER/AFP
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As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock

O que realmente atrai a fauna invisível

A pesquisa analisou insetos da ordem Hymenoptera e encontrou mais de 62 mil indivíduos, distribuídos em 14 superfamílias. O volume é expressivo e reforça que a biodiversidade urbana pode ser mais complexa e valiosa do que parece à primeira vista.

Segundo a pesquisadora Bárbara Ibelli Victorino, “o que realmente determina a presença desses insetos é a heterogeneidade ambiental”. Em outras palavras, a variedade de condições dentro do próprio parque pesa mais do que a simples quantidade de vegetação.

Esse achado ajuda a ampliar o olhar sobre as áreas verdes nas cidades. Não basta apenas plantar árvores ou preservar um fragmento isolado. É preciso pensar em diversidade, continuidade ecológica e manutenção constante dos espaços.

O parque que surpreendeu os pesquisadores

Entre os parques estudados, o Bosque Santa Marta chamou atenção por registrar grande abundância de insetos, inclusive espécies associadas à boa qualidade ambiental, mesmo estando em uma área densamente urbanizada de São Carlos.

O resultado reforça que o histórico de reflorestamento, o envolvimento da comunidade e a ligação com outras áreas verdes podem transformar um parque urbano em refúgio para espécies essenciais ao funcionamento do ecossistema.

Por que isso importa para a cidade

Esses insetos participam da polinização, da ciclagem de matéria orgânica e do controle biológico de outras espécies. Quando aparecem em maior diversidade, eles sinalizam que o ambiente consegue sustentar relações ecológicas mais equilibradas.

O estudo ainda aponta que nem toda árvore plantada na cidade favorece polinizadores. Por isso, o planejamento urbano precisa ir além da arborização genérica e considerar quais espécies, conexões e manejos ajudam a manter a biodiversidade viva nas áreas urbanas.

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