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Cansado das críticas! Entenda o movimento calculado de Neymar para retomar o controle da própria narrativa

Ao trocar as entrevistas coletivas por produções autorais e parcerias estratégicas, o craque deixa de ser apenas o tema das discussões para se tornar o dono do próprio canal, transformando o ruído da imprensa em uma manobra calculada de branding e gestão de imagem



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:00

Neymar, do Santos Crédito: Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos

A relação entre o jogador Neymar e os microfones sempre foi complexa. Frequentemente na mira da mídia, o craque parece ter se cansado de deixar que outros contem a sua história. O movimento mais recente do jogador não acontece nos gramados, mas nas telas: ao assumir o controle da própria narrativa, ele passa de personagem a autor.

Em uma parceria com a Red Bull, o lançamento de conteúdos que mergulham em seu cotidiano, alcançou uma marca de 15 milhões de visualizações em apenas um episódio no Instagram.

Essa produção intensa de conteúdo autoral é, na verdade, uma manobra de Branding e Gestão de Negócios desenhada para transformar o ídolo em uma marca independente da sua performance em campo.

Neymar 1 de 11

Criação de um novo personagem

O principal pilar desse novo projeto é o chamado Takeover de Narrativa, como assumir o controle da própria imagem. Neymar entendeu que, ao produzir suas próprias séries (como os bastidores de sua rotina em seu canal oficial), ele deixa de ser um personagem passivo nas mãos da mídia tradicional para se tornar o dono do canal.

Ao mostrar treinos, momentos com a família e a recuperação de lesões sob sua própria ótica, ele humaniza a marca "Neymar Jr." e controla o tom das conversas globais.

A "Marca Geração Z"

A estratégia da NR Sports, empresa que gere sua imagem, foca na adaptação ao consumo rápido. Neymar hoje é um "canhão de audiência".

Sua produção constante de vídeos curtos e cortes estratégicos tem como objetivo manter a relevância com o público mais jovem, que consome esporte através de redes sociais e influenciadores, garantindo que sua influência permaneça intacta mesmo em períodos de ausência dos gramados.

Um ecossistema de negócios e a marca própria

A produção de conteúdo serve como vitrine para um portfólio de negócios cada vez mais diversificado. Não se trata mais apenas de contratos de patrocínio com terceiros. O conteúdo atual impulsiona empreendimentos próprios, como:

Next10: sua linha de suplementação e performance.

sua linha de suplementação e performance. Ecossistema Neymar Jr.: projetos imobiliários de alto padrão.

projetos imobiliários de alto padrão. Parcerias Estratégicas: valorização do espaço publicitário para os mais de 20 parceiros comerciais que buscam a escala de seus milhões de seguidores.

valorização do espaço publicitário para os mais de 20 parceiros comerciais que buscam a escala de seus milhões de seguidores. Parcerias Estratégicas: valorização do espaço publicitário para os mais de 20 parceiros comerciais que buscam a escala de seus milhões de seguidores.



O caminho para 2026

Além do lado financeiro, há um objetivo esportivo claro. Através de registros documentais de sua rotina de treinos e resiliência, Neymar utiliza o conteúdo para reafirmar seu compromisso com a alta performance.

É uma forma visual de dizer ao mundo, e aos patrocinadores, que o foco na Copa do Mundo de 2026 é real e documentado passo a passo.