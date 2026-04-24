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Ex de Projota relata morte trágica de cachorro na porta de casa: 'Perdi meu melhor amigo'

Influenciadora Tamy Contro desabafou sobre a perda de Brim e contou como a notícia afetou os filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:48

Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Tamy Contro relatou nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), a morte trágica do cachorro da família, um chihuahua chamado Brim. Ex-companheira do rapper Projota, ela contou, visivelmente abalada, que o animal foi atropelado pelo vizinho, bem em frente à sua casa, e não teve chance de sobrevivência.

"O Brim morreu aqui na porta da minha casa. O meu vizinho não viu ele e passou por cima. Ele era um cachorro muito pequeno. Ele não sobreviveu nenhum segundo, morreu instantaneamente porque era um carro super grande", relatou.

Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro

Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram
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Tamy Contro desabafou nas redes sociais sobre morte trágica do cachorro por Reprodução/Instagram

Além do choque com a perda, Tamy destacou o impacto emocional nos filhos, Marieva, de 6 anos, e Otto, de 3. "Hoje foi o dia que eu contei sobre a partida do Brim para as crianças e foi muito difícil para a Marieva, muito mesmo. Eu acabei de sair do quarto dela, estava dormindo com ela porque ela estava muito chateada. Ela ficou muito sentida mesmo", desabafou.

Em seguida, a influenciadora compartilhou uma homenagem ao pet, reunindo fotos e momentos vividos com ele. "Essa semana meus passos em casa passaram a ter outro som, porque os seus não estão mais atrás me acompanhando em literalmente qualquer canto que eu vá. Brim foi um dos seres que eu mais amei nessa vida. Perdi meu melhor amigo", escreveu.

Tamy Contro e Projota ficaram juntos por 7 anos e anunciaram a separação em março de 2023, durante a segunda gravidez dela. Juntos, são pais de Marieva e Otto.

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Cachorro Tamy Contro

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