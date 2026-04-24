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Ex-chef revela detalhes da dieta rígida de Cristiano Ronaldo e entrega os alimentos 100% proibidos no cardápio do craque

Italiano também elogiou hábitos de Haaland

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:27

Físico de Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue impressionando pelo físico impressionante e pela disciplina dentro e fora de campo. Parte desse resultado, segundo o ex-chef pessoal do craque, vem de uma rotina alimentar extremamente controlada, combinada com treinos intensos.

O italiano Giorgio Barone revelou detalhes da dieta do jogador em entrevista ao site Covers, repercutida por veículos internacionais. Segundo ele, a base da alimentação é simples, mas rigorosa. "A dieta de Cristiano Ronaldo é equilibrada. Ele come um pouco de tudo, mas é sempre saudável", explicou.

Físico de Cristiano Ronaldo 1 de 12

Logo pela manhã, o café da manhã já segue regras bem definidas: "um abacate com café, ovos e nada de açúcar. Absolutamente nada de açúcar", enfatizou o chef.

No almoço, a combinação tem "frango, peixe e sempre vegetais". Já os carboidratos aparecem apenas quando necessários e, ainda assim, vindos de fontes naturais. "Se ele precisa de carboidratos, ele obtém através dos vegetais, então não precisa de nada feito com farinha. Nada como macarrão, pão", detalhou.

Já no jantar, a preferência é por "alimentos leves, geralmente peixe ou carne em forma de filé. Sempre acompanhado de legumes".

Os carros de Cristiano Ronaldo 1 de 7

Um dos pontos mais rígidos da dieta chama atenção: o consumo de leite é totalmente vetado. "Nada de leite. Os humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais", afirmou Barone. Ele ainda opinou: "Só os seres humanos continuam a beber leite até os 30, 40, 50, 60 anos e, na minha opinião, isso está errado".

Como alternativa, o chef sugere bebidas vegetais. "Você pode adicionar leite de amêndoa, leite de aveia ou leite de arroz".

Durante a entrevista, Barone também destacou o peso da alimentação no desempenho físico. "Eu sempre digo que a importância é 60% dieta e 40% treino. O corpo humano é como um carro. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas se colocar o combustível errado no motor, ele vai ter dificuldades".

Ele ainda aproveitou para elogiar o padrão alimentar de Erling Haaland, destacando o consumo de vísceras como fígado, coração e cérebro. "São superalimentos", afirmou. Segundo ele, o próprio Cristiano também apreciava fígado em sua rotina alimentar.