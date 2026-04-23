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Xuxa engravidou de Michael Jackson? Verdade sobre proposta feita pelo astro volta à tona

Com cinebiografia do cantor em alta, reapareceu relato surpreendente contado pela apresentadora sobre encontro em Neverland

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 23:35

Xuxa relembrou proposta surpreendente feita por Michael Jackson Crédito: Reprodução

Xuxa Meneghel e Michael Jackson voltaram ao centro das atenções após o lançamento da cinebiografia Michael. Com o nome do Rei do Pop novamente em evidência, uma antiga história envolvendo os dois ressurgiu nas redes sociais: afinal, Xuxa engravidou de Michael Jackson?

A resposta é não. O que aconteceu, segundo relato da própria apresentadora, foi uma proposta inesperada feita à brasileira durante um encontro com o astro nos anos 1990.

Na época, Xuxa estava na Espanha gravando seu programa e aproveitou para assistir a uma apresentação de Michael Jackson. Depois do show, ela foi convidada para visitar o famoso rancho Neverland, na Califórnia.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
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Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
Xuxa e Ivete Sangalo por GNT
Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
Angélica contou que Xuxa a alertou sobre traição de ex-namorado por Reprodução/Instagram
Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
Novo filme de Xuxa, 'Uma Fada Veio me Visitar' por Reprodução
Aos 60 anos, Xuxa fala sobre como está sendo seu processo de envelhecimento por Divulgação/Bradesco Seguros
Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
Xuxa Meneghel revela abusos na infância por Divulgação
Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
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Xuxa por Reprodução

Segundo contou em Xuxa, O Documentário, a recepção foi cuidadosa e personalizada. O cantor teria preparado detalhes sabendo de preferências da apresentadora, como alimentação sem carne e pipoca sem sal.

Na despedida, veio a surpresa. De acordo com Xuxa, um empresário do cantor apresentou uma proposta formal para que ela gerasse filhos de Michael Jackson. A ideia seria unir duas figuras populares entre crianças das Américas.

“Michael quer ter filhos e está buscando uma pessoa como a Xuxa”, teria dito o representante, segundo a apresentadora.

Xuxa afirmou que ficou chocada com a situação e recusou imediatamente. “Não fiquei lisonjeada. Fiquei meio chocada”, contou. Segundo ela, não houve romance nem qualquer envolvimento amoroso entre os dois.

Com a estreia do filme Michael, dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista, curiosidades antigas sobre a vida do astro voltaram a circular e reacenderam a história inusitada com Xuxa.

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