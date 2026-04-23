POLÊMICA

Xuxa engravidou de Michael Jackson? Verdade sobre proposta feita pelo astro volta à tona

Com cinebiografia do cantor em alta, reapareceu relato surpreendente contado pela apresentadora sobre encontro em Neverland

Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 23:35

Xuxa relembrou proposta surpreendente feita por Michael Jackson Crédito: Reprodução

Xuxa Meneghel e Michael Jackson voltaram ao centro das atenções após o lançamento da cinebiografia Michael. Com o nome do Rei do Pop novamente em evidência, uma antiga história envolvendo os dois ressurgiu nas redes sociais: afinal, Xuxa engravidou de Michael Jackson?

A resposta é não. O que aconteceu, segundo relato da própria apresentadora, foi uma proposta inesperada feita à brasileira durante um encontro com o astro nos anos 1990.

Na época, Xuxa estava na Espanha gravando seu programa e aproveitou para assistir a uma apresentação de Michael Jackson. Depois do show, ela foi convidada para visitar o famoso rancho Neverland, na Califórnia.

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Segundo contou em Xuxa, O Documentário, a recepção foi cuidadosa e personalizada. O cantor teria preparado detalhes sabendo de preferências da apresentadora, como alimentação sem carne e pipoca sem sal.

Na despedida, veio a surpresa. De acordo com Xuxa, um empresário do cantor apresentou uma proposta formal para que ela gerasse filhos de Michael Jackson. A ideia seria unir duas figuras populares entre crianças das Américas.

“Michael quer ter filhos e está buscando uma pessoa como a Xuxa”, teria dito o representante, segundo a apresentadora.

Xuxa afirmou que ficou chocada com a situação e recusou imediatamente. “Não fiquei lisonjeada. Fiquei meio chocada”, contou. Segundo ela, não houve romance nem qualquer envolvimento amoroso entre os dois.