Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta sexta-feira (24 de abril): livramentos e caminhos guiados

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de abril de 2026 às 00:00
A sexta-feira (24) começa com uma energia de cuidado espiritual e direcionamento. O Anjo da Guarda indica que nem tudo que não deu certo foi perda, algumas situações foram livramentos importantes.
A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz proteção especial.
Gêmeos
Geminianos podem perceber que algo que não aconteceu foi, na verdade, um alívio. O Anjo da Guarda indica livramento de situações desgastantes.
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O ideal será não insistir no que travou.
Capricórnio
Capricornianos podem ter caminhos ajustados sem entender no primeiro momento. O dia favorece decisões guiadas.
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O momento pede confiança no processo.
Peixes
Piscianos podem sentir uma proteção maior em situações delicadas. O Anjo da Guarda indica afastamento de energias negativas.
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O recado é seguir com fé e leveza.
Mensagem do dia
Nem tudo que dá errado é perda. Às vezes, é proteção agindo a seu favor.