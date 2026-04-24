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Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta sexta-feira (24 de abril): livramentos e caminhos guiados

A sexta-feira (24) chega com um recado espiritual forte sobre proteção invisível e situações que se resolvem sem esforço

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de abril de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

A sexta-feira (24) começa com uma energia de cuidado espiritual e direcionamento. O Anjo da Guarda indica que nem tudo que não deu certo foi perda, algumas situações foram livramentos importantes.

A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz proteção especial.

Gêmeos

Geminianos podem perceber que algo que não aconteceu foi, na verdade, um alívio. O Anjo da Guarda indica livramento de situações desgastantes.

Viagens que são a cara de Gêmeos

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São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

O ideal será não insistir no que travou.

Capricórnio

Capricornianos podem ter caminhos ajustados sem entender no primeiro momento. O dia favorece decisões guiadas.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

O momento pede confiança no processo.

Peixes

Piscianos podem sentir uma proteção maior em situações delicadas. O Anjo da Guarda indica afastamento de energias negativas.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

O recado é seguir com fé e leveza.

Mensagem do dia

Nem tudo que dá errado é perda. Às vezes, é proteção agindo a seu favor.

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