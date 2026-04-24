ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela proteção para 3 signos nesta sexta-feira (24 de abril): livramentos e caminhos guiados

A sexta-feira (24) chega com um recado espiritual forte sobre proteção invisível e situações que se resolvem sem esforço

Fernanda Varela

Publicado em 24 de abril de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

A sexta-feira (24) começa com uma energia de cuidado espiritual e direcionamento. O Anjo da Guarda indica que nem tudo que não deu certo foi perda, algumas situações foram livramentos importantes.

A orientação é confiar mais no que não aconteceu e perceber os sinais ao redor. Para três signos, o momento traz proteção especial.

Gêmeos

Geminianos podem perceber que algo que não aconteceu foi, na verdade, um alívio. O Anjo da Guarda indica livramento de situações desgastantes.

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O ideal será não insistir no que travou.

Capricórnio

Capricornianos podem ter caminhos ajustados sem entender no primeiro momento. O dia favorece decisões guiadas.

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O momento pede confiança no processo.

Peixes

Piscianos podem sentir uma proteção maior em situações delicadas. O Anjo da Guarda indica afastamento de energias negativas.

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O recado é seguir com fé e leveza.

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