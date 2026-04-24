Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 24 de abril, traz uma energia que mistura oportunidades com a necessidade de cautela, especialmente em decisões financeiras e profissionais. É um bom momento para colocar a vida em ordem, revisar planos e evitar atitudes impulsivas. Com foco e disciplina, será possível avançar de forma mais segura e consistente, além de fortalecer relações importantes ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece avanços, mas pede mais foco para não deixar tarefas importantes acumularem. Evite comparações no trabalho. No amor, sua comunicação pode fazer toda a diferença.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 6.
Touro: Um dia positivo para resolver pendências financeiras e organizar a rotina. Cuidado com gastos desnecessários. No amor, momentos tranquilos e acolhedores.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 9.
Gêmeos: O dia traz sensação de conquista e mais confiança nas suas decisões. Evite depender demais da opinião dos outros. No amor, conexão leve e espontânea.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 1.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Câncer: Você pode avançar em objetivos importantes, mas imprevistos exigem jogo de cintura. Busque orientação se necessário. No amor, apoio emocional fortalece.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 3.
Leão: Um dia produtivo, mas que exige mais análise antes de agir. Evite confiar em promessas superficiais. No amor, estabilidade e parceria.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 7.
Virgem: A rotina pode ser intensa, exigindo mais organização e disciplina. Foque no que realmente importa. No amor, paciência evita desgastes.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 7.
O cristal de proteção para cada signo
Libra: O dia favorece conquistas e decisões importantes, desde que você confie mais em si. Evite conflitos desnecessários. No amor, equilíbrio e harmonia.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 1.
Escorpião: Energia alta para buscar novas oportunidades, mas será importante controlar expectativas. No amor, intensidade e conexão.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 2.
Sagitário: Mudanças na rotina podem trazer bons resultados. Resolva pendências para evitar acúmulo de tarefas. No amor, diálogo é essencial.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 8.
O cachorro que representa cada signo
Capricórnio: O dia favorece recomeços e ajustes importantes. Aprender com o passado será essencial. No amor, estabilidade traz conforto.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 6.
Aquário: Um dia positivo para resolver pendências e fortalecer relações. Aproveite momentos com pessoas próximas. No amor, sintonia e parceria.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 9.
Peixes: O dia favorece produtividade e novas ideias. Evite distrações para aproveitar melhor as oportunidades. No amor, clima leve e acolhedor.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 5.