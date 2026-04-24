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Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

A sexta-feira pede atenção aos detalhes e favorece quem agir com estratégia e equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de abril, traz uma energia que mistura oportunidades com a necessidade de cautela, especialmente em decisões financeiras e profissionais. É um bom momento para colocar a vida em ordem, revisar planos e evitar atitudes impulsivas. Com foco e disciplina, será possível avançar de forma mais segura e consistente, além de fortalecer relações importantes ao longo do dia. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece avanços, mas pede mais foco para não deixar tarefas importantes acumularem. Evite comparações no trabalho. No amor, sua comunicação pode fazer toda a diferença.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 6.

Touro: Um dia positivo para resolver pendências financeiras e organizar a rotina. Cuidado com gastos desnecessários. No amor, momentos tranquilos e acolhedores.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 9.

Gêmeos: O dia traz sensação de conquista e mais confiança nas suas decisões. Evite depender demais da opinião dos outros. No amor, conexão leve e espontânea.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 1.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Você pode avançar em objetivos importantes, mas imprevistos exigem jogo de cintura. Busque orientação se necessário. No amor, apoio emocional fortalece.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 3.

Leão: Um dia produtivo, mas que exige mais análise antes de agir. Evite confiar em promessas superficiais. No amor, estabilidade e parceria.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 7.

Virgem: A rotina pode ser intensa, exigindo mais organização e disciplina. Foque no que realmente importa. No amor, paciência evita desgastes.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 7.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: O dia favorece conquistas e decisões importantes, desde que você confie mais em si. Evite conflitos desnecessários. No amor, equilíbrio e harmonia.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 1.

Escorpião: Energia alta para buscar novas oportunidades, mas será importante controlar expectativas. No amor, intensidade e conexão.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 2.

Sagitário: Mudanças na rotina podem trazer bons resultados. Resolva pendências para evitar acúmulo de tarefas. No amor, diálogo é essencial.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 8.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: O dia favorece recomeços e ajustes importantes. Aprender com o passado será essencial. No amor, estabilidade traz conforto.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 6.

Aquário: Um dia positivo para resolver pendências e fortalecer relações. Aproveite momentos com pessoas próximas. No amor, sintonia e parceria.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 9.

Peixes: O dia favorece produtividade e novas ideias. Evite distrações para aproveitar melhor as oportunidades. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 5.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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