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Nada fica como antes no amor: Vênus entra em Gêmeos nesta sexta-feira (24 de abril) e provoca viradas intensas para 5 signos

Um novo ciclo começa trazendo leveza, conversas decisivas e mudanças rápidas que podem transformar completamente a forma de se relacionar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada de Vênus em Gêmeos nesta sexta-feira, dia 24 de abril, muda o ritmo da vida amorosa de forma evidente. O que antes era mais estável ou previsível dá lugar a um cenário mais dinâmico, onde comunicação, curiosidade e novas possibilidades ganham destaque. É uma fase que favorece conexões leves, trocas intensas e até reviravoltas inesperadas. Relações passam a depender muito mais do diálogo e da afinidade mental do que apenas de sentimento. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Gêmeos: Você entra em uma fase de destaque absoluto na vida amorosa. Seu poder de atração aumenta, sua comunicação fica mais envolvente e as pessoas tendem a se aproximar com mais facilidade. Existe uma vontade forte de experimentar, conhecer gente nova e viver situações diferentes. Ao mesmo tempo, essa energia pode trazer certa instabilidade, fazendo você mudar de ideia ou de interesse com mais rapidez do que o normal. Relações podem começar de forma intensa, mas exigem atenção para não se perderem na falta de consistência.

Dica cósmica: Aproveite o movimento, mas tenha clareza sobre o que realmente quer para não se confundir no meio do caminho.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem: Essa fase tira você da zona de conforto no amor. Situações inesperadas começam a surgir, principalmente através de conversas que revelam verdades importantes. Você pode se ver repensando uma relação, questionando planos ou até se interessando por alguém completamente diferente do seu padrão. Existe um conflito entre querer estabilidade e sentir curiosidade por algo novo. Isso pode gerar dúvidas, mas também traz crescimento.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, às vezes o aprendizado vem justamente do inesperado.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Libra: O amor ganha um tom mais leve, interessante e cheio de possibilidades. Você tende a se sentir mais aberta a novas experiências, o que pode atrair pessoas diferentes e conexões estimulantes. Relações já existentes também se beneficiam, especialmente através de conversas mais sinceras e momentos de troca verdadeira. Existe uma expansão emocional acontecendo, que te faz enxergar o amor de forma mais livre e menos presa a padrões antigos.

Dica cósmica: Se permita viver o novo sem criar tantas expectativas, o melhor dessa fase está na descoberta.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Sagitário: Esse é um momento decisivo para suas relações. Conversas importantes acontecem e podem definir o rumo de uma conexão, seja para aprofundar ou para encerrar de vez. Existe uma necessidade maior de clareza, e o que estiver confuso tende a vir à tona. Para quem está solteira, encontros inesperados podem surgir, trazendo uma conexão rápida e intensa. Tudo acontece com mais velocidade, exigindo sinceridade nas atitudes.

Dica cósmica: Seja direta sobre o que sente e observe quem realmente acompanha seu ritmo.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Peixes: Você pode sentir um certo conflito interno entre o que sente e o que pensa. A energia dessa fase traz mais racionalidade para o amor, o que pode causar estranhamento no início. Situações que antes pareciam claras podem gerar dúvidas, principalmente por falhas de comunicação ou sinais mistos. Ao mesmo tempo, esse movimento te ajuda a entender melhor seus próprios sentimentos e a forma como se relaciona.

Dica cósmica: Não guarde o que sente, colocar em palavras pode esclarecer muito mais do que você imagina.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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Signo Amor Gêmeos Virgem Libra Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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