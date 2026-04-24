ASTROLOGIA

Nada fica como antes no amor: Vênus entra em Gêmeos nesta sexta-feira (24 de abril) e provoca viradas intensas para 5 signos

Um novo ciclo começa trazendo leveza, conversas decisivas e mudanças rápidas que podem transformar completamente a forma de se relacionar

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada de Vênus em Gêmeos nesta sexta-feira, dia 24 de abril, muda o ritmo da vida amorosa de forma evidente. O que antes era mais estável ou previsível dá lugar a um cenário mais dinâmico, onde comunicação, curiosidade e novas possibilidades ganham destaque. É uma fase que favorece conexões leves, trocas intensas e até reviravoltas inesperadas. Relações passam a depender muito mais do diálogo e da afinidade mental do que apenas de sentimento. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos: Você entra em uma fase de destaque absoluto na vida amorosa. Seu poder de atração aumenta, sua comunicação fica mais envolvente e as pessoas tendem a se aproximar com mais facilidade. Existe uma vontade forte de experimentar, conhecer gente nova e viver situações diferentes. Ao mesmo tempo, essa energia pode trazer certa instabilidade, fazendo você mudar de ideia ou de interesse com mais rapidez do que o normal. Relações podem começar de forma intensa, mas exigem atenção para não se perderem na falta de consistência.

Dica cósmica: Aproveite o movimento, mas tenha clareza sobre o que realmente quer para não se confundir no meio do caminho.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem: Essa fase tira você da zona de conforto no amor. Situações inesperadas começam a surgir, principalmente através de conversas que revelam verdades importantes. Você pode se ver repensando uma relação, questionando planos ou até se interessando por alguém completamente diferente do seu padrão. Existe um conflito entre querer estabilidade e sentir curiosidade por algo novo. Isso pode gerar dúvidas, mas também traz crescimento.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato, às vezes o aprendizado vem justamente do inesperado.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra: O amor ganha um tom mais leve, interessante e cheio de possibilidades. Você tende a se sentir mais aberta a novas experiências, o que pode atrair pessoas diferentes e conexões estimulantes. Relações já existentes também se beneficiam, especialmente através de conversas mais sinceras e momentos de troca verdadeira. Existe uma expansão emocional acontecendo, que te faz enxergar o amor de forma mais livre e menos presa a padrões antigos.

Dica cósmica: Se permita viver o novo sem criar tantas expectativas, o melhor dessa fase está na descoberta.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Sagitário: Esse é um momento decisivo para suas relações. Conversas importantes acontecem e podem definir o rumo de uma conexão, seja para aprofundar ou para encerrar de vez. Existe uma necessidade maior de clareza, e o que estiver confuso tende a vir à tona. Para quem está solteira, encontros inesperados podem surgir, trazendo uma conexão rápida e intensa. Tudo acontece com mais velocidade, exigindo sinceridade nas atitudes.

Dica cósmica: Seja direta sobre o que sente e observe quem realmente acompanha seu ritmo.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Peixes: Você pode sentir um certo conflito interno entre o que sente e o que pensa. A energia dessa fase traz mais racionalidade para o amor, o que pode causar estranhamento no início. Situações que antes pareciam claras podem gerar dúvidas, principalmente por falhas de comunicação ou sinais mistos. Ao mesmo tempo, esse movimento te ajuda a entender melhor seus próprios sentimentos e a forma como se relaciona.

Dica cósmica: Não guarde o que sente, colocar em palavras pode esclarecer muito mais do que você imagina.