Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma mudança emocional poderosa começa hoje (24 de abril) e pode redefinir suas próximas decisões

Entre avanços e incertezas, o dia exige calma, leitura de cenário e escolhas feitas com maturidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 24 de abril, marca uma virada mais interna do que externa, trazendo um convite claro para desacelerar e observar antes de agir. Situações que envolvem trabalho, dinheiro e relações podem ganhar intensidade, mas a resposta certa não está na pressa, e sim na consciência. Ao longo do dia, fica evidente que decisões bem pensadas terão muito mais impacto do que atitudes impulsivas, abrindo espaço para um crescimento mais sólido e alinhado. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos a partir de hoje (23 de abril)

Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos a partir de hoje (23 de abril)

Imagem - Uma virada profunda começa agora e leva 3 signos para uma nova era mais forte e transformadora a partir desta quinta-feira (23 de abril)

Uma virada profunda começa agora e leva 3 signos para uma nova era mais forte e transformadora a partir desta quinta-feira (23 de abril)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de abril): foco, estabilidade e boas decisões impulsionam o dia

Cor e número da sorte de hoje (23 de abril): foco, estabilidade e boas decisões impulsionam o dia

Áries: Hoje pede mais silêncio estratégico do que ação impulsiva, especialmente no trabalho, onde nem tudo precisa ser exposto ou resolvido de imediato. Você pode avançar mais ao agir com discrição e planejamento. No amor, a sensibilidade aumenta, pedindo mais empatia e menos reatividade. Evite decisões financeiras precipitadas. Dica cósmica: nem todo movimento precisa ser visível para ser eficaz.

Touro: Hoje favorece conexões e trocas, mas exige flexibilidade para lidar com opiniões diferentes das suas. No trabalho, parcerias podem trazer bons resultados, desde que haja clareza na comunicação. No amor, o momento é de aproximação, mas sem teimosia. Financeiramente, controle é essencial. Dica cósmica: adaptar-se não é perder força, é ganhar inteligência.

Gêmeos: Hoje pode trazer mais pressão profissional, exigindo foco, organização e disciplina para lidar com demandas acumuladas. Evite atalhos e priorize qualidade. No amor, conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas. Cuidado com gastos por impulso como forma de compensar o estresse. Dica cósmica: consistência supera qualquer pressa.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje você se destaca pela sensibilidade e percepção, o que pode abrir caminhos importantes no trabalho. Ainda assim, será essencial não deixar emoções interferirem em decisões práticas. No amor, conexões se aprofundam quando há escuta real. Dica cósmica: sentir é um dom, mas decidir pede equilíbrio.

Leão: Hoje pede mais recolhimento e análise antes de qualquer posicionamento importante. Nem tudo está claro, e agir agora pode gerar retrabalho depois. No amor, respeitar o próprio tempo e o do outro faz diferença. Financeiramente, atenção a imprevistos. Dica cósmica: pausar também faz parte do avanço.

Virgem: Hoje favorece contatos, parcerias e trocas que podem impactar positivamente sua vida profissional. Ainda assim, será importante não cair na armadilha da cobrança excessiva. No amor, diálogo leve resolve mais do que análise profunda. Dica cósmica: simplificar pode ser mais poderoso do que controlar.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje traz mais responsabilidade e visibilidade no trabalho, o que pode ser positivo, mas também exigente. Saber equilibrar vida profissional e pessoal será essencial. No amor, evite deixar o estresse interferir na relação. Dica cósmica: equilíbrio não é automático, é uma escolha diária.

Escorpião: Hoje amplia sua percepção e vontade de crescer, mas pede cautela com expectativas irreais. No trabalho, avance com estratégia e evite decisões baseadas apenas em impulso. No amor, a conexão depende de transparência. Dica cósmica: clareza evita frustrações desnecessárias.

Sagitário: Hoje traz um mergulho emocional mais profundo, especialmente em temas ligados a segurança e relações. Evite decisões financeiras importantes sem analisar bem. No amor, intensidade pede maturidade. Dica cósmica: proteger sua energia é essencial para crescer.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Hoje destaca parcerias e relações, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Conversas importantes podem definir próximos passos, então escolha bem como se posicionar. No amor, ouvir será mais importante do que falar. Dica cósmica: conexão verdadeira exige presença.

Aquário: Hoje exige disciplina e atenção à rotina, com foco em produtividade e organização. Pequenos descuidos podem gerar retrabalho, então mantenha o foco. No amor, a comunicação precisa ser clara para evitar distanciamentos. Dica cósmica: cuidar do básico sustenta grandes conquistas.

Peixes: Hoje favorece criatividade e expressão, mas também traz certa confusão emocional se você não souber filtrar o que sente. No trabalho, vá com calma antes de assumir compromissos maiores. No amor, evite idealizações. Dica cósmica: sensibilidade é força quando vem acompanhada de clareza.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia

Cor e número da sorte de hoje (24 de abril): foco nas prioridades e decisões conscientes guiam o dia
Imagem - As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)

As apostas de Cangaço Novo para a 2ª temporada, que estreia hoje (24)
Imagem - Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos

Helena Buarque revela por que nunca casou com Carlinhos Brown após 18 anos juntos