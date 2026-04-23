Cor e número da sorte de hoje (23 de abril): foco, estabilidade e boas decisões impulsionam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 23 de abril, chega com uma vibração mais firme e produtiva, ideal para colocar planos em ação e resolver pendências que estavam travadas. Há boas oportunidades surgindo, especialmente no campo profissional e financeiro, mas será essencial manter o foco e agir com responsabilidade. Relações também ganham destaque, com espaço para mais harmonia e conexões verdadeiras. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece crescimento e boas oportunidades, principalmente no trabalho. Aproveite para avançar em projetos importantes. No amor, momentos leves e descontraídos.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 6.
Touro: Você tende a sentir mais segurança ao resolver pendências e organizar sua rotina. O dia favorece estabilidade. No amor, clima de carinho e proximidade.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: Um dia produtivo, com chances de assumir novas responsabilidades e se destacar. Confie no seu potencial. No amor, harmonia e cumplicidade.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 1.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: O momento pede atenção às decisões, mas também traz boas oportunidades de crescimento. Confie no seu caminho. No amor, apoio e compreensão fortalecem.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 2.
Leão: O dia pode trazer resultados positivos, mas exige mais controle financeiro. Evite excessos. No amor, estabilidade e tranquilidade.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 9.
Virgem: Situações começam a fluir melhor, trazendo mais leveza para o dia. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, momentos especiais a dois.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 7.
Perfume ideal para cada signo
Libra: Um dia agradável, com boas energias para relações e convivência. Evite depender demais dos outros. No amor, gestos simples fazem diferença.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 6.
Escorpião: O dia favorece novos começos e decisões importantes. Confie na sua intuição. No amor, conexão mais profunda.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 9.
Sagitário: A rotina pode ser intensa, mas produtiva. Foque no que precisa ser feito e evite distrações. No amor, diálogo fortalece.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 4.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: O dia traz oportunidades de crescimento, mas pede atenção ao excesso de responsabilidades. Equilibre melhor seu tempo. No amor, momentos leves ajudam a aliviar tensões.
Cor da sorte: Magenta.
Número da sorte: 5.
Aquário: O momento favorece mudanças positivas e resolução de dúvidas. Confie nas decisões que vêm sendo adiadas. No amor, proximidade e troca sincera.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 4.
Peixes: Um dia favorável para conquistas e estabilidade emocional. Aproveite para colocar planos em prática. No amor, harmonia e conexão.
Cor da sorte: Vinho.
Número da sorte: 3.