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Cor e número da sorte de hoje (23 de abril): foco, estabilidade e boas decisões impulsionam o dia

A quinta-feira favorece avanços práticos e relações mais equilibradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 23 de abril, chega com uma vibração mais firme e produtiva, ideal para colocar planos em ação e resolver pendências que estavam travadas. Há boas oportunidades surgindo, especialmente no campo profissional e financeiro, mas será essencial manter o foco e agir com responsabilidade. Relações também ganham destaque, com espaço para mais harmonia e conexões verdadeiras. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece crescimento e boas oportunidades, principalmente no trabalho. Aproveite para avançar em projetos importantes. No amor, momentos leves e descontraídos.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 6.

Touro: Você tende a sentir mais segurança ao resolver pendências e organizar sua rotina. O dia favorece estabilidade. No amor, clima de carinho e proximidade.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Um dia produtivo, com chances de assumir novas responsabilidades e se destacar. Confie no seu potencial. No amor, harmonia e cumplicidade.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O momento pede atenção às decisões, mas também traz boas oportunidades de crescimento. Confie no seu caminho. No amor, apoio e compreensão fortalecem.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Leão: O dia pode trazer resultados positivos, mas exige mais controle financeiro. Evite excessos. No amor, estabilidade e tranquilidade.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 9.

Virgem: Situações começam a fluir melhor, trazendo mais leveza para o dia. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, momentos especiais a dois.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 7.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Um dia agradável, com boas energias para relações e convivência. Evite depender demais dos outros. No amor, gestos simples fazem diferença.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

Escorpião: O dia favorece novos começos e decisões importantes. Confie na sua intuição. No amor, conexão mais profunda.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 9.

Sagitário: A rotina pode ser intensa, mas produtiva. Foque no que precisa ser feito e evite distrações. No amor, diálogo fortalece.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 4.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: O dia traz oportunidades de crescimento, mas pede atenção ao excesso de responsabilidades. Equilibre melhor seu tempo. No amor, momentos leves ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 5.

Aquário: O momento favorece mudanças positivas e resolução de dúvidas. Confie nas decisões que vêm sendo adiadas. No amor, proximidade e troca sincera.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 4.

Peixes: Um dia favorável para conquistas e estabilidade emocional. Aproveite para colocar planos em prática. No amor, harmonia e conexão.

Cor da sorte: Vinho.

Número da sorte: 3.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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