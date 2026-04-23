ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de abril): foco, estabilidade e boas decisões impulsionam o dia

A quinta-feira favorece avanços práticos e relações mais equilibradas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 23 de abril, chega com uma vibração mais firme e produtiva, ideal para colocar planos em ação e resolver pendências que estavam travadas. Há boas oportunidades surgindo, especialmente no campo profissional e financeiro, mas será essencial manter o foco e agir com responsabilidade. Relações também ganham destaque, com espaço para mais harmonia e conexões verdadeiras. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece crescimento e boas oportunidades, principalmente no trabalho. Aproveite para avançar em projetos importantes. No amor, momentos leves e descontraídos.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 6.

Touro: Você tende a sentir mais segurança ao resolver pendências e organizar sua rotina. O dia favorece estabilidade. No amor, clima de carinho e proximidade.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 6.

Gêmeos: Um dia produtivo, com chances de assumir novas responsabilidades e se destacar. Confie no seu potencial. No amor, harmonia e cumplicidade.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O momento pede atenção às decisões, mas também traz boas oportunidades de crescimento. Confie no seu caminho. No amor, apoio e compreensão fortalecem.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 2.

Leão: O dia pode trazer resultados positivos, mas exige mais controle financeiro. Evite excessos. No amor, estabilidade e tranquilidade.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 9.

Virgem: Situações começam a fluir melhor, trazendo mais leveza para o dia. Aproveite para fortalecer vínculos. No amor, momentos especiais a dois.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 7.

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Libra: Um dia agradável, com boas energias para relações e convivência. Evite depender demais dos outros. No amor, gestos simples fazem diferença.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 6.

Escorpião: O dia favorece novos começos e decisões importantes. Confie na sua intuição. No amor, conexão mais profunda.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 9.

Sagitário: A rotina pode ser intensa, mas produtiva. Foque no que precisa ser feito e evite distrações. No amor, diálogo fortalece.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 4.

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Capricórnio: O dia traz oportunidades de crescimento, mas pede atenção ao excesso de responsabilidades. Equilibre melhor seu tempo. No amor, momentos leves ajudam a aliviar tensões.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 5.

Aquário: O momento favorece mudanças positivas e resolução de dúvidas. Confie nas decisões que vêm sendo adiadas. No amor, proximidade e troca sincera.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 4.

Peixes: Um dia favorável para conquistas e estabilidade emocional. Aproveite para colocar planos em prática. No amor, harmonia e conexão.

Cor da sorte: Vinho.