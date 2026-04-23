ASTROLOGIA

Uma virada profunda começa agora e leva 3 signos para uma nova era mais forte e transformadora a partir desta quinta-feira (23 de abril)

Mudanças internas abrem caminho para decisões corajosas e um novo começo mais alinhado

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

Esta quinta-feira, dia 23 de abril, marca o início de um período de transformação que não pode mais ser ignorado. Existe uma sensação de desconexão com o que vinha sendo vivido até aqui, como se certas escolhas, rotinas ou até versões de si mesma já não fizessem mais sentido. Ao mesmo tempo, surge uma vontade crescente de mudar, experimentar o novo e assumir o controle da própria vida. É o começo de uma fase mais poderosa, mas que exige coragem para deixar o passado para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Escorpião: Você começa a perceber que a vida que está levando já não representa quem você é de verdade. Existe um incômodo crescente com padrões antigos e uma necessidade quase urgente de mudança. Essa percepção pode ser desconfortável no início, mas é justamente ela que abre a porta para uma transformação profunda. Ao invés de se conformar, você escolhe agir e buscar algo mais alinhado com sua essência. Essa decisão marca o início de uma nova era muito mais autêntica e poderosa.

Dica cósmica: Não tenha medo de abandonar versões antigas de si mesma que já não fazem sentido.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Uma mudança significativa começa a mexer com sua forma de viver e organizar a vida. Você, que costuma valorizar estabilidade e controle, pode se ver diante de situações que fogem do planejado. Apesar do desconforto inicial, existe uma percepção de que essa transformação é necessária e, no fundo, até desejada. É como se você já estivesse pronto para reorganizar tudo, mas faltava um empurrão. Agora ele chegou.

Dica cósmica: Aceite o inesperado como parte do seu crescimento e não tente controlar tudo.

Filmes para Capricórnio 1 de 10

Peixes: Um processo emocional intenso começa a ganhar força, trazendo à tona sentimentos que estavam guardados há muito tempo. Pode não ser fácil encarar tudo isso, mas é exatamente esse movimento que permite uma limpeza profunda. Ao lidar com essas questões, você se liberta de pesos antigos e abre espaço para uma vida mais leve e consciente. Esse é o início de uma transformação que te fortalece de dentro para fora.

Dica cósmica: Encare seus sentimentos com honestidade e permita-se deixar o passado onde ele deve ficar.