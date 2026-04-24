ASTROLOGIA

Não ignore esse sinal: universo libera uma onda de energia e envia bênçãos poderosas para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes hoje (24 de abril)

Um impulso inesperado destrava coragem, criatividade e vontade de agir, marcando o início de uma fase muito mais leve e inspirada

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de abril, chega com uma energia intensa de movimento e expressão. Aquilo que estava travado, seja por medo, insegurança ou falta de direção, começa a se soltar de forma natural. Existe uma sensação de impulso interno, como se algo finalmente empurrasse você na direção certa. Para alguns signos, esse é o começo de uma sequência de dias mais positivos, onde ideias fluem, decisões acontecem e a confiança volta com força. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você sente uma coragem diferente, que te tira da inércia e te coloca em movimento. Existe uma necessidade de se expressar, de mostrar o que você sente e o que pensa, sem se segurar tanto. Isso desbloqueia sua criatividade e traz uma sensação de alívio.

Dica cósmica: Não segure o que quer dizer, sua expressão é sua força agora.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Sagitário: A vontade de fazer algo diferente toma conta de você. Existe um impulso criativo e ousado, que te faz sair do comum e buscar novas formas de se expressar. Esse movimento abre portas e traz oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Arrisque mais e confie nas ideias que parecem fora do padrão.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio: Você encontra um equilíbrio poderoso entre disciplina e criatividade. Existe uma clareza maior sobre como usar seus talentos de forma prática, sem deixar de lado sua autenticidade. Isso cria oportunidades reais de crescimento.

Dica cósmica: Use sua criatividade como estratégia, não apenas como inspiração.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Peixes: Sua conexão com a criatividade se fortalece, mas agora com mais consistência. Você percebe que não basta ter boas ideias, é preciso manter o ritmo para que elas cresçam. Esse entendimento muda tudo.

Dica cósmica: Transforme inspiração em hábito e observe os resultados aparecerem.