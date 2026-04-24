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Não ignore esse sinal: universo libera uma onda de energia e envia bênçãos poderosas para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes hoje (24 de abril)

Um impulso inesperado destrava coragem, criatividade e vontade de agir, marcando o início de uma fase muito mais leve e inspirada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 24 de abril, chega com uma energia intensa de movimento e expressão. Aquilo que estava travado, seja por medo, insegurança ou falta de direção, começa a se soltar de forma natural. Existe uma sensação de impulso interno, como se algo finalmente empurrasse você na direção certa. Para alguns signos, esse é o começo de uma sequência de dias mais positivos, onde ideias fluem, decisões acontecem e a confiança volta com força. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer: Você sente uma coragem diferente, que te tira da inércia e te coloca em movimento. Existe uma necessidade de se expressar, de mostrar o que você sente e o que pensa, sem se segurar tanto. Isso desbloqueia sua criatividade e traz uma sensação de alívio.

Dica cósmica: Não segure o que quer dizer, sua expressão é sua força agora.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
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Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Sagitário: A vontade de fazer algo diferente toma conta de você. Existe um impulso criativo e ousado, que te faz sair do comum e buscar novas formas de se expressar. Esse movimento abre portas e traz oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Arrisque mais e confie nas ideias que parecem fora do padrão.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: Você encontra um equilíbrio poderoso entre disciplina e criatividade. Existe uma clareza maior sobre como usar seus talentos de forma prática, sem deixar de lado sua autenticidade. Isso cria oportunidades reais de crescimento.

Dica cósmica: Use sua criatividade como estratégia, não apenas como inspiração.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
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Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: Sua conexão com a criatividade se fortalece, mas agora com mais consistência. Você percebe que não basta ter boas ideias, é preciso manter o ritmo para que elas cresçam. Esse entendimento muda tudo.

Dica cósmica: Transforme inspiração em hábito e observe os resultados aparecerem.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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