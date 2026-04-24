Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leonardo choca ao aparecer com olho roxo: ‘Levei um susto’

Poliana Rocha, esposa do cantor, compartilhou estado de saúde nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:28

Leonardo preocupou fãs
Leonardo preocupou fãs Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Leonardo sofreu um acidente e apareceu com os olhos roxos nas redes sociais, o que gerou preocupação nos seguidores.

Poliana Rocha, esposa do cantor, gravou registros do cantor no Hospital Albert Einstein. Leonardo explicou que escorregou em uma canoa enquanto pescava à noite. “Vocês não imaginam o susto que eu levei”, disse Poliana.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 15
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Leonardo usa jato 'mais rápido do mundo' para buscar presente milionário para a esposa

Leonardo usa jato 'mais rápido do mundo' para buscar presente milionário para a esposa

Imagem - Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano e vídeo gera polêmica

Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano e vídeo gera polêmica

Imagem - Leonardo faz cirurgia nas pálpebras e surpreende: ‘Rejuvenesceu 10 anos’

Leonardo faz cirurgia nas pálpebras e surpreende: ‘Rejuvenesceu 10 anos’

“E agora, a cirurgia nas pálpebras, amor?”, questionou Poliana, bem humorada. “Estragou tudo”, disse Leonardo ao rir. O cantor passou por uma tomografia e passa bem.

Vale lembrar que em janeiro deste ano Leonardo realizou uma blefaroplastia para remover o excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras superiores e inferiores.

O procedimento, focado no rejuvenescimento do olhar, foi realizado com laser e transconjuntival. Poliana Rocha compartilhou o resultado nas redes sociais.

Tags:

Poliana Rocha E Leonardo Leonardo

Mais recentes

Imagem - Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar

Como é a Julião Castello, academia já frequentada por Bell Marques e com vista para o mar
Imagem - Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar

Anjo da Guarda revela boas notícias para 3 signos neste sábado (25 de abril): algo esperado pode chegar
Imagem - Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)

Após dias de tensão, universo traz soluções e clima mais leve para Peixes, Leão e Capricórnio (24 a 27 de abril)