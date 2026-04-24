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Leonardo choca ao aparecer com olho roxo: ‘Levei um susto’

Poliana Rocha, esposa do cantor, compartilhou estado de saúde nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:28

Leonardo preocupou fãs Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Leonardo sofreu um acidente e apareceu com os olhos roxos nas redes sociais, o que gerou preocupação nos seguidores.

Poliana Rocha, esposa do cantor, gravou registros do cantor no Hospital Albert Einstein. Leonardo explicou que escorregou em uma canoa enquanto pescava à noite. “Vocês não imaginam o susto que eu levei”, disse Poliana.

Cantor Leonardo 1 de 15

“E agora, a cirurgia nas pálpebras, amor?”, questionou Poliana, bem humorada. “Estragou tudo”, disse Leonardo ao rir. O cantor passou por uma tomografia e passa bem.

Vale lembrar que em janeiro deste ano Leonardo realizou uma blefaroplastia para remover o excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras superiores e inferiores.