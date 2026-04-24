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Campeão de A Fazenda 13 e atriz se reencontram após 25 anos e assumem relacionamento: ‘O coração sabe pra onde volta’

Daniel Bueno e Michelle Birkheuer fizeram registros emocionantes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:55

Michelle Birkheuer e Daniel Bueno
Michelle Birkheuer e Daniel Bueno Crédito: Reprodução | Instagram

O campeão de A Fazenda 13, Daniel Bueno e a atriz Michele Birkheuer surpreenderam ao publicar vários registros juntos nas redes sociais. Os dois estão vivendo um romance após se reencontrarem mais de duas décadas depois.

O casal fez um post com vários registros juntos nas redes sociais. “O amor verdadeiro resiste ao tempo, e após 25 anos nos reencontramos. Quando é pra ser, o universo encontra um jeito. O coração sempre sabe pra onde voltar. Te amo ❤️”, declararam em uma publicação conjunta no Instagram.

Daniel Bueno e Michelle Birkheuer

Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram
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Artistas se reencontraram após 25 anos por Reprodução | Instagram

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Os dois dividiram fotos comparando momentos do passado com registros atuais, o que ajudou a impulsionar a repercussão da história entre os seguidores. Michele revelou os dois se conheceram em Porto Alegre, quando ela trabalhava no Fórum [uma grife na época]. “Ele era modelo, filho de um colega meu. Fui passar férias em São Paulo com ele, pois estava se mudando para dar continuidade a carreira”, disse à revista Marie Claire.

A atriz explicou que acompanhava os trabalhos e acabou iniciando a própria carreira. Um ano depois, cada um seguiu seu caminho. Daniel se tornou modelo internacional e ela atriz na TV Globo. Os dois construíram carreira, tiveram filhos e, depois de 25 anos, se reencontraram. “Retornamos de onde paramos”, declarou Michele.

Em 2008, Daniel se relacionava com Bianca. Já em 2012, se casou com a dentista Adriana Schrank. Já Michele foi casada com o ator Diego Cristo, relacionamento que terminou em 2008. Eles têm um filho juntos, João Arthur.

Ao longo da carreira, Michele atuou em produções como o filme nacional “Lisbela e o Prisioneiro” e a novela da TV Globo “Coração de Estudante”. Já Daniel, além de campeão da 3ª edição de A Fazenda e modelo internacional, atua como consultor imobiliário.

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Daniel Bueno E Michelle Birkheuer

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