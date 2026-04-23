Look polêmico usado por Paolla Oliveira é um dos mais procurados na internet e valor surpreende

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Felipe Sena
Publicado em 23 de abril de 2026 às 21:33
A atriz Paolla Oliveira comemorou seus 44 anos com uma festa alegre que reuniu samba e amigos próximos a artista. Para a ocasião, a artista escolheu um vestido ousado que chamou atenção nas redes sociais.
Paolla apostou em um conjunto de corset e minissaia da Hisha, grife mineira que fez estreia recente na Rio Fashion Week, no dia 16 de abril. A peça não passou pela passarela do evento, mas já integra como um dos itens mais procurados da marca, e esgotou.
Paolla Oliveira
No site da marca, o modelo aparece por R$ 2.789. Já a minissaia, que acompanha o conjunto, custa R$ 998. Batizado de “Éden”, o look completo custa R$ 3.787.
Paolla completou a produção com um maxi colar de pedrarias também da Hisha, disponível apenas sob encomenda, sem valor divulgado. Fundada por Giovanna Resende em 2018, a Hisha reúne hoje mais de 200 bordadeiras na confecção de peças feitas à mão, algumas com processos que podem levar até 10 dias para serem finalizadas.
O look escolhido pela artista dividiu opiniões nas redes sociais. Cadê a calcinha?”, questionou uma seguidora. “A cada dia ela apela mais”, comentou outra. No entanto, a atriz recebeu vários comentários carinhosos.
“Parabéns queridona”, escreveu Gringo Cardia, com vários emojis de flores. Angelica deixou aplausos e um coração. “Af Belíssima”, comentou Grazi Massafera. “Parabéns lindeza”, mandou a apresentadora Eliana.