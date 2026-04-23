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Paolla Oliveira posa com vestido ousado e chama atenção: ‘Cadê a calcinha?’

Atriz completou 44 anos e investiu em look ousado

Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 21:02

Paolla Oliveira virou assunto nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira fez algumas publicações em comemoração aos seus 44 anos, mas o que chamou atenção de alguns seguidores foi o look ousado escolhido pela artista.

Paolla usou um vestido em cor verde com rendas e bordados sensual, que deixava uma calcinha do mesmo tom um pouco à mostra. Um maxi colar de pedraria verde e azul completou o look.

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Apesar de vários elogios, a atriz recebeu algumas críticas. “Cadê a calcinha?”, questionou uma seguidora. “A cada dia ela apela mais”, comentou outra. No entanto, a atriz recebeu vários comentários carinhosos.

“Parabéns queridona”, escreveu Gringo Cardia, com vários emojis de flores. Angelica deixou aplausos e um coração. “Af Belíssima”, comentou Grazi Massafera. “Parabéns lindeza”, mandou a apresentadora Eliana.

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Paolla ainda fez outra publicação ao lado de vários amigos, comemorando seu dia. Entre eles, Milton Nascimento, Viviane Araújo, Ludmilla e outros. A celebração ainda teve samba ao vivo.