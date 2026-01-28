Há 30 anos, Ivete Sangalo 'nasceu' na folia e transformou o Carnaval de Salvador; relembre

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:03
É difícil imaginar a cena, mas já houve um Carnaval de Salvador sem Ivete Sangalo. Para quem tem menos de 30 anos, essa realidade soa quase improvável. Foi justamente em 1996 que a artista, ainda no início da carreira, nasceu para a folia baiana, assumiu o Bloco Eva e começou a construir o caminho que a transformaria na figura que é a cara da maior festa de rua do mundo e em um dos nomes mais carismáticos da música brasileira.
Ivete Sangalo
Naquele ano, Ivete Sangalo tinha apenas 23 anos quando puxou, pela primeira vez, o Bloco Eva, o maior do Carnaval de Salvador na época. Embora já fosse vocalista da Banda Eva desde 1993, aquela estreia representava um desafio completamente novo. O bloco havia sido comandado até 1995 por Durval Lelys, à frente do Asa de Águia, e a decisão de colocar Ivete no posto principal foi uma aposta ousada que se mostrou certeira.
O repertório daquele Carnaval já dava pistas do que estava por vir. Alô Paixão, lançada em 1994 no álbum Pra Abalar, havia sido um dos grandes sucessos do ano anterior, enquanto Me Abraça, do disco Hora H, lançado em 1995, se tornaria um hino instantâneo entre os foliões. Mas não era apenas a música que chamava atenção. Ivete mostrava uma presença de palco fora do comum, misturando potência vocal, espontaneidade, humor e uma conexão rara com o público.
Desde a estreia no Bloco Eva, ficou evidente que Salvador ganhava mais do que uma nova cantora à frente de um trio elétrico. Ivete conduzia multidões com naturalidade, conversava com os foliões, brincava, emocionava e fazia do Carnaval um espaço de afeto coletivo. Um carisma difícil de explicar, mas fácil de reconhecer, que rapidamente a colocou em outro patamar dentro da festa.
Ivete permaneceu na Banda Eva até 1999, período em que participou de alguns dos trabalhos mais marcantes do grupo, incluindo o álbum Banda Eva Ao Vivo, lançado em 1997 e responsável por vendas milionárias. Ao deixar a banda para seguir carreira solo, ela já era uma unanimidade na folia baiana e um dos nomes mais fortes da música nacional.
Passadas quase três décadas daquela estreia, o Carnaval de Salvador já não se entende sem Ivete Sangalo. A jovem que assumiu o Bloco Eva em 1996 se tornou sinônimo de alegria, entrega e liderança no trio elétrico. Mais do que uma cantora, Ivete virou um símbolo da festa, um ícone do carisma e uma das maiores artistas da história do Carnaval brasileiro.